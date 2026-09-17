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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் தமிழ் ஓதுவார்கள் புறக்கணிப்பு - சிம்மம் சத்தியபாமா குற்றச்சாட்டு

உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா இன்று நடைபெறுகிறது.

சிம்மம் சத்தியபாமா தலைமையில் தமிழ் ஓதுவார்கள் போராட்டம்
சிம்மம் சத்தியபாமா தலைமையில் தமிழ் ஓதுவார்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 7:48 AM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவில் தமிழ் ஓதுவார்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக சிம்மம் சத்தியபாமா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று (செப்டம்பர் 17) மகா குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று குடமுழுக்கு விழாவிற்கான 10 கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்று முடிந்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து, பரிவார மூர்த்திகளுக்கான குடமுழுக்கும் நேற்று நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இந்த குடமுழுக்கு விழாவில் தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை எனவும், தமிழ் ஓதுவார்களை கருவறைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை எனவும் குற்றஞ்சாட்டி சிம்மம் சத்தியபாமா தலைமையில் தமிழ் ஓதுவார்கள், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் முன்பு ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிம்மம் சத்தியபாமா, “மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை. தமிழ் ஓதுவார்களை கோயில் கருவறைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், அவர் சார்ந்த சமூக அர்ச்சகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற அடிப்படையில் தேர்வான அர்ச்சகர்களையும் இந்த குடமுழுக்கு விழாவிற்கு அனுமதிக்கவில்லை. தொடர்ந்து, தமிழ் ஓதுவார்களை ஓரம்கட்டிவிட்டு சமஸ்கிருத ஓதுவார்களை மட்டும் குடமுழுக்கு விழாவில் அனுமதிக்கின்றனர்.

எனவே, சமஸ்கிருத ஓதுவார்களுக்கு இணையாக தமிழ் ஓதுவார்களையும் இந்த விழாவில் அனுமதிக்க வேண்டும். மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் சாதிய தீண்டாமை நடைபெறுகிறது. தமிழ் ஓதுவார்களுக்கான அனுமதி குறித்து இணை ஆணையர் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை” என்று கூறினார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ் ஓதுவார்களை புறக்கணிப்பதாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது தமிழ் ஓதுவார்கள் குறித்த சில கோரிக்கைகளை சிம்மம் சத்தியபாமா அமைச்சரிடம் முன்வைத்தார். இதுதொடர்பாக விரைவில் உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.

TAGGED:

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SIMMAM SATHYABHAMA
மீனாட்சி கோயில் கும்பாபிஷேகம்
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