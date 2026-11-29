பருத்தி மீதான இறக்குமதி வரியை நிரந்தரமாக நீக்குக - தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் கோரிக்கை
ஜவுளித் துறையில் நடைபெறும் பல்வேறு பிரச்சனைகள், ஆட்கள் பற்றாக்குறை, மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு என ஜவுளித் துறை தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறது.
Published : November 29, 2026 at 5:48 PM IST
கோவை: பருத்தி மீதான இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும் என தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கோவை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில், குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் காணப்பட்ட கரிசல் மண், பருத்தி விளைச்சலுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக இருந்தது. இப்பகுதியின் குளிர்ந்த மற்றும் மிதமான தட்பவெப்பநிலை, பருத்தி நூல் அறுபடாமல் நூற்பதற்கு இயற்கையாகவே துணைபுரிந்தது.
1888-ஆம் ஆண்டு, சர் ராபர்ட் ஸ்டேன்ஸ் என்பவரால் ‘கோயம்புத்தூர் ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் மில்ஸ்' என்ற பெயரில் முதல் நூற்பாலை தொடங்கப்பட்டது. இதுவே, கோவையின் நவீன ஜவுளித் தொழிலுக்கு அடிக்கல்லாக அமைந்தது.
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ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து, 1910-ஆம் ஆண்டு, ஜி.குப்புசாமி நாயுடு ‘லட்சுமி மில்ஸ்’ நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இது உள்ளூர் தொழில்முனைவோருக்கு பெரும் உத்வேகத்தை அளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நூற்பாலைகள் புதிதாக உருவாகி தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்ட்டராக கோவை புகழ்பெற்றது. ஜவுளி தொழில் நலிவடைந்த நிலையில் நூற்பாலைகள் குறைந்து வருகிறது.
ஜவுளித் துறையில் நடைபெறும் பல்வேறு பிரச்சனைகள், ஆட்கள் பற்றாக்குறை, மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு என ஜவுளித் துறை தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறது. ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே நூற்பாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றுக்கு தற்போது வரை மூலப்பொருட்கள் உரிய விலையில் கிடைப்பதில்லை. இதனால், ஜவுளித்துறை, வளர்ச்சியில் பின்தங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரியே என கூறப்படுகிறது. இதனை சரி செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரியை குறைக்காததால் ஜவுளித்துறை பல்வேறு நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து
பருத்தி மீதான இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும் என்று தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கத்தின் செயலாளர் செல்வராஜ் கூறுகையில், "2026-2027 பருத்தி பருவத்தில் தொழில் துறையின் தேவை சுமார் 3.50 கோடி பருத்தி பேல்களாக இருக்கும் நிலையில், பருத்தி உற்பத்தி 24.86 கோடி பேல்களாக மட்டுமே இருக்கும் என்று மத்திய வேளாண்மை, விவசாயிகள் நலத் துறை மதிப்பிட்டுள்ளது.
இதனால், விநியோகத்துக்கும் தேவைக்கும் இடையிலான இடைவெளி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு பருத்தி இறக்குமதி மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள 11 சதவீத வரியை நிரந்தரமாக நீக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பருத்தி உற்பத்தி கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கும் நிலையில், விவசாயிகளின் சாகுபடி செலவு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. நவீன விதைத் தொழில்நுட்பம், ரசாயனங்களுக்கு அனுமதி பெறுவது போன்றவை உச்ச நீதிமன்ற வழக்குகளால் தடைபடுகின்றன.
பருத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற இன்னும் 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை ஆகும். அதுவரை பஞ்சாலைகள், மூலப்பொருளுக்கு பற்றாக்குறையை சந்திக்கும் நிலை தொடரும். கடந்த பருத்தி ஆண்டில் 72 லட்சம் பேல்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன.
தற்போதைய நிலையில் 1 கோடி முதல் 1.10 கோடி பேல்கள் வரை பற்றாக்குறை நிலவும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. தற்போது ஜவுளி ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ள நிலையில், விவசாயிகள் முதல் பருத்தியை துணியாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள் வரை அனைவரும் நஷ்டமின்றி இயங்குவதற்கான ஒட்டுமொத்த பருத்தி மதிப்பு சங்கிலியின் நிதி நிலைத்தன்மையை பாதுகாக்கவும், 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரின் வேலையிழப்புகளைத் தடுக்கவும், குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு அனைத்து பருத்தி ரகங்களுக்கும் இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.