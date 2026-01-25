ETV Bharat / state

அரசு அதிகாரி வீட்டில் புகுந்து 6 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் கொள்ளை - திருப்புவனத்தில் தொடரும் திருட்டு சம்பவங்கள்

திருப்புவனத்தில் அரசு அதிகாரி வீட்டில் கொள்ளையர்கள் சுமார் 6 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளிப் பொருட்களைத் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெள்ளிப் பொருள்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வீடு
ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 25, 2026

சிவகங்கை: திருப்புவனத்தில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய கொள்ளைச் சம்பவங்கள் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

திருப்புவனம் நகராட்சி கலைஞர் பூங்கா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணி. இவர் சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவரது மனைவி நாகசுந்தரி, மதுரை ஐ.ஜி. அலுவலகத்தில் நிர்வாக அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

சமீபத்தில் மணிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், அவர் சிகிச்சைக்காக மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு உதவியாக மனைவி நாகசுந்தரியும் மருத்துவமனையில் தங்கியிருந்ததால், கடந்த நான்கு நாட்களாக அவர்களது வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்போது ஆள் நடமாட்டம் இல்லாததை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள், நேற்றிரவு வீட்டு கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, சுமார் 6 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளிப் பொருட்களைத் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று காலை வீடு திரும்பிய நாகசுந்தரி, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டுப் பொருட்கள் சிதறிக் கிடப்பதையும், வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். இதுகுறித்து அவர் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த திருப்புவனம் காவல் துறையினர், தடயங்களைச் சேகரித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதேபோல் கடந்த 21 ஆம் தேதி, திருப்புவனம் மன்னர் நகர் பகுதியில் வசிக்கும் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் புவனேந்திரன் வீட்டில் புகுந்த கொள்ளையர்கள், 45 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.45,000 ரொக்கத்தைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர். திருப்புவனம் பகுதியில் கொள்ளை சம்பவம் நடந்து நான்கு நாட்களே ஆன நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஒரு அரசு அதிகாரி வீட்டில் துணிகரக் கொள்ளை நடந்துள்ளது.

இதனால் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாகப் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். அடுத்தடுத்து நடக்கும் இந்தச் சம்பவங்களுக்குக் காவல் துறையினரின் மெத்தனப்போக்கும், போதிய ரோந்துப் பணி இல்லாததுமே காரணம் என்று குற்றம்சாட்டும் பொதுமக்கள், குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

