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அதிக சத்தம் எழுப்பிய சைலன்ஸர்கள் பறிமுதல்; கோவை போக்குவரத்து போலீசார் அதிரடி

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களின் சைலன்சர்களை காவலர் பயிற்சி பள்ளி வளாகத்தில இன்று காட்சிப்படுத்தினர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சைலன்ஸர்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சைலன்ஸர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 7:29 PM IST

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கோவை: இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த 332 சைலன்ஸர்களை கோக்குவரத்து போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

கோவை நகரில் ஏராளமான கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக சத்தம் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சைலன்ஸர்களை மாற்றியமைத்து இளைஞர்கள் ஓட்டி வருகின்றனர். அதிக சத்தத்துடன் வாகனங்களை இயக்கக் கூடாது என போக்குவரத்து போலீசார் தொடர்ச்சியாக அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கி வந்தனர்.

சைலன்ஸர்கள் பறிமுதல்
சைலன்ஸர்கள் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் கடந்த இரு தினங்களாக சைலன்ஸர்களை மாற்றி அமைத்து அதிக சத்தத்துடன் இயக்கப்படும் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் அந்த இருசக்கர வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அதிக சத்தம் எழுப்பும் சைலன்சர்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

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இரு தினங்களில் மட்டும் 332 இருசக்கர வாகன ஓட்டுனர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ததுடன், 332 வாகனங்களில் இருந்து சைலன்ஸர்களையும் போக்குவரத்து போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களின் சைலன்சர்களை காவலர் பயிற்சி பள்ளி வளாகத்தில இன்று காட்சிப்படுத்தினர்.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன் இவற்றை பார்வையிட்டதுடன், போக்குவரத்து காவல்துறையினரின் பணியினை பாராட்டினர். மேலும் பொது மக்களுக்கும் , வயதானவர்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிக சத்தத்துடன் வாகனங்களை இயக்குபவர்கள் மீது போக்குவரத்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

KOVAI RTO CHECK VEHICLE
COIMBATORE
TWO WHEELERS
சைலன்ஸர்கள்
SILENCER RECOVERY

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