விசாரணை கைதிகளாக 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறை: உமர் காலித், ஷார்ஜீல் இமாமுக்கு விடுதலை கோரி கையெழுத்து இயக்கம்
இந்த நாட்டினுடைய நன்மைக்காகவும், நம்முடைய வாழ்க்கைகாவும் சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்களை நாட்டு மக்கள் நினைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 4, 2026 at 7:25 PM IST
சென்னை: குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக போராடி சிறைவாசம் அனுபவித்து வரும் உமர் காலித், ஷார்ஜீல் இமாம் ஆகியோரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய கோரி சென்னையில் கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 23, 2020 அன்று டெல்லியில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் (CAA) ஆதரவாளர்களுக்கும் எதிர்ப்பாளர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையாக மாறியது. இந்த கலவரத்தில் ஒரு தலைமை காவலர் உள்பட 53 பேர் (மூன்றில் இரண்டு பங்கு பேர் இஸ்லாமியர்கள்) உயிரிழந்தனர். 200-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
இந்த கலவரம் தற்செயலானது அல்ல என்றும், இதில் பெரிய சதி இருப்பதாகவும் கூறி டெல்லி காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக மனித உரிமை ஆர்வலரும், டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவருமான உமர் காலித் மற்றும் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் ஷர்ஜீல் இமாம் உள்பட 20-க்கும் மேற்பட்டோர் மீது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் (UAPA) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
மற்றவர்கள் அனைவருக்கும் பிணை வழங்கப்பட்ட நிலையில், உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் ஆகியோரின் பிணை மனுக்கள் மட்டும் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, இவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு கையெழுத்து இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.
கையெழுத்து இயக்கம்
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு கையெழுத்து இயக்க தலைவரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான நூர் முகமது, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ், மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அக்பர் அலி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பீட்டர் அல்போன்ஸ், “இந்த நாட்டினுடைய நன்மைக்காகவும், நம்முடைய வாழ்க்கைகாவும் சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்களை நாட்டு மக்கள் நினைக்க வேண்டும். அப்படி நினைக்கும் போது, அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும். உமர் காலித் - ஷார்ஜில் இமாம் எந்தவிதமான குற்றத்தையும் செய்யவில்லை. ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறையில் இருக்கிறார்கள் என்பது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை,” என்றார்.
மத்திய அரசுக்கு பயம்
இன்னும் தண்டனை வழங்கப்படாமல், விசாரணை கைதிகளாக 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறைவாசம் இவர்கள் இருவரும் அனுபவித்து வருகின்றனர். சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதால், தண்டனை கிடைத்தால் கூட சிறையில் கழித்த நாள்கள் தண்டனை நாள்களாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாது என்பது இவர்களைப் பொருத்தவரை மிகப்பெரும் துயரமாக உள்ளது.
ஜவாஹிருல்லா பேசும் போது, “இந்திய மக்களுடைய உரிமையை பறிப்பதற்காக பாஜக அரசு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. அதை எதிர்த்து தான் அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள்.
இந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்து மத்திய அரசாங்கம் பயந்து இருக்கிறது. ஏனென்றால், அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பேசியிருந்தார்கள். உமர் காலித் - ஷார்ஜில் இமாம் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக டெல்லியில் மட்டும் தான் போராடுவார்கள் என்பது கிடையாது. தமிழ்நாட்டிலும் மக்கள் போராடுவார்கள். நாங்களும் தொடர்ந்து போராடுவோம். அவர்களை விடுதலை செய்யும் வரை இந்த கையெழுத்து இயக்கம் தொடர வேண்டும்” என்று கூறினார்.