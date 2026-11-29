அரிசி ஆலையை மூடக்கோரி சித்தர்காடு மயானத்தில் கிராம மக்கள் நூதன போராட்டம்
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வுக் கிடைக்காவிட்டால் அடுத்தக்கட்டமாக குழி வெட்டி, இடுப்பளவு குழியில் நின்றுக் கொண்டு போராட்டத்தை நடத்த முடிவுச் செய்திருக்கிறோம் என போராட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்புராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 10:23 PM IST
மயிலாடுதுறை: சித்தர்காடு நவீன அரிசி ஆலையை மூட வலியுறுத்தி கிராம மக்கள், மயானத்தில் குடியேறி சமைத்து சாப்பிடும் போராட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சித்தர்காடு கிராமத்தில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திற்கு சொந்தமான நவீன அரிசி ஆலை இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆலைக்கு பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. பின்னர், பல்வேறு செயல்முறைகளுக்கு பிறகு அரிசியாக மாற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக, நெல் மூட்டைகள் ஊற வைக்கப்பட்டு அவற்றை கொதிகலன்களில் எரித்து அரைத்து அரிசியாக மாற்றப்படுகிறது.
இதற்காக எரிப்பதற்கு நெல்லில் இருந்து எடுக்கப்படும் உமி பயன்படுத்தப்படுகிறது. எரிக்கப்படும் உமியிலிருந்து வெளியேறும் சாம்பல் கரித் துகள்கள் சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவிற்குக் காற்றில் பரவி, அப்பகுதி மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல், கண் பாதிப்பு மற்றும் தோல் நோய்களை ஏற்படுத்துவதாக கிராம மக்கள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், இந்தச் சாம்பல் துகள்கள் கிணறுகளில் படிவதால் குடிநீர் ஆதாரங்கள் மாசடைவதோடு, நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளின் கண்களில் விழுந்து விபத்துகளுக்கும் காரணமாகிறது என்றும் கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதனால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி உமி எரிபொருளுக்குப் பதிலாக எரிவாயு அல்லது மாசு ஏற்படுத்தாத வேறு எரிபொருளைப் பயன்படுத்த ஆலை நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி சித்தர்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த வசந்த் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2010- ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சுற்றுப்புறக் காற்றின் தர ஆய்வு அறிக்கையின்படி குறிப்பிட்ட சில அளவுகோல்களைத் தவிர மற்ற மாசுபடுத்தும் பொருட்களின் அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாக இருக்கின்றது; அதனால் அந்த ஆலையை மூடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, "மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், இந்த உத்தரவு நகல் கிடைத்த இரண்டு வார காலத்திற்குள் சட்டப்படி தேவையான நடவடிக்கைகளை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பிறப்பிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆலை இயக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில் 2017- ஆம் ஆண்டு முதல் ஆலை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது.
இதனை கண்டித்து பொதுமக்கள் சுடுகாட்டில் குடியேறும் போராட்டத்தை நடத்தினர். போராட்டத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது. இதையடுத்து பொதுமக்கள் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று, போராட்டத்திற்கு தடை செய்யக்கூடாது என்ற உத்தரவைப் பெற்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் சித்தர்காடு நவீன அரிசி ஆலையையும் கண்டித்து இன்று (நவ.29) காலை 10.00 மணியளவில் சித்தர்காடு மயானத்தில் 'சுடுகாட்டில் குடியேறி உண்டு உறங்கும்' போராட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அப்போது, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, சித்தர்க்காடு நவீன அரிசி ஆலையை உடனடியாக மூட வேண்டும், மருத்துவக் குழு ஆய்வுச் செய்து உயிரிழந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணத்தொகையை வழங்க வேண்டும், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உரிய முறையில் நிறைவேற்றாதது மூலம் உயர்நீதிமன்ற அவமதிப்புக் குற்றம் புரிந்துள்ள அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும், துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தி உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், தங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை மயானத்திலேயே குடியிருப்போம் என்றும் பொதுமக்கள் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளனர்.
போராட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்புராஜ் கூறுகையில், "சித்தர்காட்டில் இயங்கி வரும் நவீன ஆலையால் கரி துகள்கள் காற்றில் பரவி பொதுமக்கள்ா திப்பிற்குள்ளாகியுள்ளனர். இதுதொடர்பாக நாங்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளோம். இந்த மயானத்தில் மூன்றாவது கட்டமாகப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தில் தீர்வுக் கிடைக்காவிட்டால் அடுத்தக்கட்டமாக குழி வெட்டி, இடுப்பளவு குழியில் நின்றுக் கொண்டு போராட்டத்தை நடத்த முடிவுச் செய்திருக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.