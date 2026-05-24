ETV Bharat / state

புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிற்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி; எஸ்ஐ பணியிடை நீக்கம்

பெண் அளித்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், தொடர்ந்து ஆபாசமான முறையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி அநாகரிகமாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் நடந்து கொண்டுள்ளார்.

பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட எஸ்ஐ ராஜகோபால்
பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட எஸ்ஐ ராஜகோபால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: காவல் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிற்கு ஆபாசமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய புகாரில் பழனி தாலுகா காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் ராஜகோபால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி தாலுகா காவல் நிலையம் செயல்படுகிறது. இங்கு காவல் உதவி ஆய்வாளராக (எஸ்ஐ) பணியாற்றுபவர் ராஜகோபால் (43). இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு பெண் ஒருவர் தனிப்பட்ட பிரச்சினை குறித்து புகார் அளிப்பதற்காக காவல்நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். அப்போது, அந்த பெண்ணிடம் இருந்து புகாரை பெற்றுக்கொண்ட எஸ்ஐ ராஜகோபால், அவரிடம் இருந்து அலைபேசி எண்ணைக் கேட்டு பெற்றுள்ளார்.

தொடர்ந்து, பெண் அளித்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத அவர், அந்த பெண்ணிற்கு தொடர்ந்து ஆபாசமான முறையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண், காவல் அதிகாரி ராஜகோபாலின் அநாகரிகச் செயல் குறித்துத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார் அளித்தார்.

இப்புகாரின் அடிப்படையில் காவல் உயர் அதிகாரிகள் எஸ்ஐ ராஜ்கோபாலின் செயல் குறித்து விசாரணையை தொடங்கினர். அதில் அவர் புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிடம் அலைபேசி வழியாக ஆபாசமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பி அத்துமீறியது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ஆண்கள் சிக்கிவிடுவார்கள் என்பதால், பெண்களை கஞ்சா விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய குஜராத் நபர்: கூண்டோடு தூக்கிய போலீஸ்

இதனையடுத்து, எஸ்ஐ ராஜகோபாலை உடனடியாகப் பணியிடை நீக்கம் செய்து திண்டுக்கல் சரக டி.ஐ.ஜி சசிமோகன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய காவல்துறை அதிகாரியே, காவல்நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறி அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு, சட்ட ஒழுங்கு முக்கிய பிரச்சினையாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், இதுபோன்ற சம்பவத்தில் காவல் அதிகாரி ஈடுபட்டிருப்பது கடும் கண்டனத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது. பெண்கள் அளிக்கும் புகார்களை காவல் நிலைய அதிகாரிகள் எப்படி கையாள வேண்டும் என நீதிமன்றமே வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்துள்ளது.

அதன் அடிப்படையில், காவல் நிலையங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. இந்நிலையில், புகார் கொடுக்க வந்த பெண்ணிற்கு ஆபாசமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜகோபாலன் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகிறது.

TAGGED:

PALANI SI SUSPENDED
POLICE DEPARTMENT
பெண்கள் பாதுகாப்பு
எஸ்ஐ ராஜகோபால் பணியிடை நீக்கம்
SI SUSPENDED FOR OBSCENE MESSAGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.