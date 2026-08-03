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தமிழ்நாட்டில் பைக் டாக்சி சேவையை அனுமதிக்கலாமா, வேண்டாமா? அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

"பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி கிடையாது. விதிகளை மீறி பைக் டாக்சி ஓட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும்" என்று நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்தது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 8:26 PM IST

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மதுரை: தமிழ்நாட்டில் பைக் டாக்சி சேவைக்கு அனுமதி கொடுக்கலாமா, தடை விதிக்கலாமா என்பது குறித்து பதில் அளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த நவீன் குமார் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ஒரு பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "தமிழகத்தில் ரேப்பிடோ, ஓலா, உபர் போன்ற டிஜிட்டல் வழி பைக் டாக்சி சேவைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இவை பலருக்கும் பயனளிக்கும் வகையிலேயே உள்ளன.

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ஆனால் இந்த சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அரசின் திட்டமோ, விதிகளோ தமிழகத்தில் இல்லை. ஆட்டோ ரிக்ஷா, டாக்சியைப் போன்று பைக் டாக்சி சேவைகள் தனித்து இயங்க முடியாது. அவை முழுமையாக சம்பந்தப்பட்ட டிஜிட்டல் நிறுவனங்களை சார்ந்துள்ளன. ஆனால், அந்நிறுவனங்கள் மாநிலம் முழுவதும் எந்த கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தங்கள் டிஜிட்டல் தளத்தை இயக்கி வருகின்றன.

அதேசமயம் பைக் டாக்சி ஓட்டுநர்களுக்கு அடிக்கடி அபராதம் விதிப்பது, வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது, மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் குற்ற வழக்குகள் பதிவது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு ஓட்டுநர்கள் தண்டிக்கப்படுகின்றனர்.

ஆகவே பைக் டாக்சி சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒழுங்குமுறை அமைப்பை உருவாக்கவும், சட்டப்படி உரிமம் வழங்கி பைக் டாக்சி சேவையை நடத்த அனுமதிப்பதற்கான விதிகளை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை பைக் டாக்சி ஓட்டுனர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில், "பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து, ஒரு குழு அமைத்து அதன் பிறகு முடிவு எடுக்க முடியும். அதுவரை, பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி கிடையாது. விதிகளை மீறி பைக் டாக்சி ஓட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், "இதுகுறித்து விளம்பரப்படுத்தக் கூடாது. ஏதேனும் விபத்து நடந்தால் யார் பொறுப்பேற்பது" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

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அதற்கு மனுதாரர் தரப்பு கூறுகையில், "பைக் டாக்சிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. பிற மாநிலங்களிலும் அனுமதி வழங்க ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.பைக் டாக்சி சேவைக்கு மாநில அரசு தடை விதிக்க முடியாது; ஒழுங்குபடுத்தலாம்" என வாதிட்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், "பை டாக்சிக்கு அனுமதி கொடுக்கலாமா, வேண்டாமா என்பது குறித்து மாநில அரசு விரைவில் கொள்கை முடிவு எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து போக்குவரத்து துறை செயலாளர் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று கூறி வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

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