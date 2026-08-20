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விவசாயி மீது துப்பாக்கிச்சூடு; வயல்வெளியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட 7 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்

விவசாயி வெங்கடேசன் மீது நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கும், வயல்வெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட வெடிகுண்டுகளுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா?என்பதையும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

வயல்வெளியில் சோதனையிட்ட போலீஸ்
வயல்வெளியில் சோதனையிட்ட போலீஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 4:44 PM IST

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வேலூர்: மர்மநபர்கள் நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் படுகாயங்களுடன் விவசாயி ஒருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், வயல்வெளியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் சின்ன புதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி வெங்கடேசன் என்பவர் இன்று அதிகாலை தனது வயல்வெளிக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது வயல்வெளியில் பதுங்கியிருந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த வெங்கடேசன் அலறியுள்ளார். அவரது சத்தம் கேட்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக அவரை மீட்டு அணைக்கட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

அங்கு அவருக்கு முதலுதவி மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வேப்பங்குப்பம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் எதற்காக நடைபெற்றது என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வெங்கடேசன் வயல்வெளிக்குச் சென்றபோது, அப்பகுதியில் வேட்டையாட வந்த நபர்கள் தவறுதலாக அவரை சுட்டார்களா? அல்லது முன்விரோதம் காரணமாக அவரைக் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதா? என்பது உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் மற்றொரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது. வனவிலங்குகளை விரட்ட, வெங்கடேசன் நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாரித்து வைத்திருந்ததாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. மேலும், வயல்வெளியில் ஏழு நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து போலீசார் மோப்ப நாய் சாரா உதவியுடன், வயல்வெளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொண்டனர். மோப்பநாய் சாரா, வயல்வெளியைச் சுற்றி சென்று குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.

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அதனைத் தொடர்ந்து வயல்வெளியில் போலீசார் தீவிரமாக சோதனை நடத்தியபோது, அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படும் ஏழு நாட்டு வெடிகுண்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவற்றை போலீசார் பாதுகாப்பாக பறிமுதல் செய்தனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெடிகுண்டுகள் தொடர்பாக வேப்பங்குப்பம் போலீசாரும், ஒடுக்கத்தூர் வனத்துறையினரும் இணைந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வனவிலங்குகளை விரட்டுவதற்காக வெடிகுண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டனவா? அவற்றை தயாரித்தது யார்? அவை எப்போது வயல்வெளியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டன? என்பன உள்ளிட்டவை குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், விவசாயி வெங்கடேசன் மீது நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கும், வயல்வெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட வெடிகுண்டுகளுக்கும், ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதையும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

FARMER SHOT
COUNTRY MADE BOMBS
நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்
விவசாயி மீது துப்பாக்கிச்சூடு
FARMER SHOT NEAR VELLORE

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