2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் முனிரத்தினம், அதிமுக தரப்பில் சரவணன், நாதக-வின் அசோக் குமார், தவெக-வில் இருந்து கபில் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:44 AM IST
ராணிப்பேட்டை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,39,449
பெண்கள் - 1,46,283
மூன்றாம் பாலினம் -15
மொத்தம் - 2,85,747
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், சோளிங்கர் தொகுதியில் 90.12% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், சோளிங்கர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் முனிரத்தினம் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சரவணன், தவெக சார்பில் கபில், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அசோக் குமார் போட்டியிடுகின்றனர்.
சோளிங்கர் தொகுதியை பொறுத்தவரை வரை திமுக, அதிமுகவுக்கு நல்ல வாக்கு வங்கி இந்த தொகுதியில் உள்ளன. கடந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். பாமக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் பாமக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களிடையே நேரடி போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 1952-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த அரக்கோணம் தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 1, அதிமுக 6, காங்கிரஸ் 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை காங்கிரஸ், பாமக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட முனிரத்தினம், பாமக வேட்பாளர் கிருஷ்ணனிடம் சுமார் 28 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதிமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை பாமக கைப்பற்ற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.