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மகப்பேறு சேவைகளுக்காக சோழிங்கநல்லூர் மருத்துவமனை விரைவில் மேம்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

முதல் குழந்தையிலிருந்து இரண்டாவது குழந்தை பிறப்புக்கான இடைவெளி குறைந்தது இரண்டிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவுரை பின்பற்றப்பட வேண்டியது அவசியம் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

விழாவில் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
விழாவில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 3:19 PM IST

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சென்னை: மகப்பேறு சேவைகளுக்காக சோழிங்கநல்லூர் அரசு மருத்துவமனையை விரைவில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் ஆகியோர் செவிலியர் விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். மேலும் உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற செவிலியர் மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது, "ஜூலை 11-ஆம் தேதியான இன்று நாடு முழுவதும் உலக மக்கள் தொகை தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இளைஞர்களின் ஆசைகளையும் கனவுகளையும் நினைவாக்க வேண்டும் என்ற கருப்பொருளை உலக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தினமான இன்று உறுதி எடுத்துள்ளோம். சுகாதாரத்துறை சார்பில் இளைஞர் நலனை காக்கும் வகையில் அனைத்து முன்னெடுப்புகளையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு செயல்படுத்தும்.

ஆரோக்கியமான சமூகம் என்று பார்க்கும் பொழுது சரியான வயதில் திருமணம் செய்ய வேண்டும், சரியான வயதில் குழந்தை பிறப்பு இருக்க வேண்டும். அரசு மருத்துவமனையிலோ அல்லது மற்ற மருத்துவமனையில் மட்டும் தான் குழந்தை பிறப்பு இருக்க வேண்டும். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கக்கூடிய சூழல் இருக்கக் கூடாது. தாய் மன ஆரோக்கியத்துடனும், உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் இருக்க வேண்டும். முதல் குழந்தையிலிருந்து இரண்டாவது குழந்தை பிறப்புக்கான இடைவெளி குறைந்தது இரண்டிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி இன்று மக்கள் தொகை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தாலுக்கா, மாவட்ட, மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பொதுமக்களுக்காக மருத்துவமனைகளை மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் நோயாளிகளை மரியாதைக்குரிய வகையில் நடத்த வேண்டும். ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை போக்கும் வகையில் அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளில், குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்தும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் ரத்த சோகையை போக்கும் வகையிலும் இரும்புச் சத்து சார்ந்த மருந்துகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 3 மருத்துவக்கல்லூரிகள் நிகர்நிலைப்பல்கலைக்கழக அந்தஸ்துக்கு மாற்றப்பட்டதன் காரணமாக அரசு ஒதுக்கீட்டு மருத்துவ இடங்கள் குறைந்துள்ளன. இதுசம்பந்தமாக அரசு தலைமை வழக்கறிஞரிடம் ஆலோசனை கேட்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இதற்கான சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளோம். கூடிய விரைவில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவரும்.

தமிழகத்தில் தற்பொழுது கருவுறுதல் விகிதம் 1.3 ஆக உள்ளது. இதே சமநிலை தொடர வேண்டுமென்றால் குறைந்தது 2.1 ஆக இருக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் ஏஜிங் சொசைட்டியாக தமிழகம் படிப்படியாக மாறி வருகிறது" என்றார்.

கண்ணகி நகர் பகுதியில் கர்ப்பிணி பெண்னுக்கு சரியான முறையில் சிகிச்சை வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர், "கண்ணகி நகர் மருத்துவ வளாகத்தில் மருத்துவர்கள் தேவையான அளவில் இருந்தார்கள். கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட நச்சுக்கொடி பிரச்சனையால் மட்டுமே கர்ப்பிணிப் பெண் இறக்கும் சூழல் உருவானது. மருத்துவர்கள் இல்லாமல் கர்ப்பிணி இறக்கவில்லை. கண்ணகி நகரில் மகப்பேறு சேவைகளுக்காக சோழிங்கநல்லூர் அரசு மருத்துவமனையை மேம்படுத்த உள்ளோம். விரைவில் அதனை மேம்படுத்தி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவோம்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

சோழிங்கநல்லூர் மருத்துவமனை
MINISTER ARUNRAJ
மகப்பேறு சேவை
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