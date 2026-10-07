மது அருந்துவதைத் தட்டிக்கேட்ட வளர்ப்புத் தந்தை வெட்டிக்கொலை - 15 வயது சிறுவன் கைது
சுந்தர் தனது உறவினரான முத்துமீனா என்பவருடன் ஒன்றாக வசித்து வந்ததாகவும், அவரது இரண்டு மகன்களையும், பராமரித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
Published : October 7, 2026 at 7:53 PM IST
மதுரை: சோழவந்தான் அருகே மது அருந்துவதைத் தட்டிக்கேட்ட வளர்ப்புத் தந்தை வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 15 வயது சிறுவன் உள்பட இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் முதலியார் கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் சுந்தர் (வயது 36). இவர் சோழவந்தான் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள மட்டை கம்பெனியில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இவருக்கு முத்துமீனா என்ற மனைவியும், இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த அக்.05- ஆம் தேதி இரவு 09.00 மணியளவில் சோழவந்தானில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு செல்லும் வழியில் சுந்தர் சென்றுக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சுந்தரை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த சுந்தர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த சோழவந்தான் காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணையில், சுந்தர் தனது உறவினரான முத்துமீனா என்பவருடன் திருமணத்துக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட பிரிவையடுத்து அவருடன் ஒன்றாக வசித்து வந்ததாகவும், அவரது இரண்டு மகன்களையும் பராமரித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதில் 15 வயது சிறுவன் தனது நண்பரான ராம்குமார் (வயது 26) என்பவருடன் பழகி மது அருந்தும் பழக்கத்திற்கு ஆளானது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதனையறிந்த சுந்தர், சிறுவனைக் கண்டித்ததுடன் மது அருந்துவதை கைவிடுமாறு அறிவுறுத்தியதாகத் தெரிகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறுவன், தனது நண்பரான ராம்குமாருடன் சேர்ந்து சுந்தரை வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. 15 வயது சிறுவன் மற்றும் ராம்குமார் ஆகிய இரண்டு பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மது அருந்துவதைத் தட்டிக்கேட்ட வளர்ப்புத் தந்தையை வளர்ப்பு மகனே நண்பருடன் சேர்ந்து வெட்டிப் படுகொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம் சோழவந்தான் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.