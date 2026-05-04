சோழவந்தான் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், திமுக சார்பில் வெங்கடேசன், அதிமுக சார்பில் மாணிக்கம், நாதக சார்பில் நாகலட்சுமி திருமாறன், தவெக சார்பில் கருப்பையா போட்டியிடுகின்றனர்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:13 AM IST

மதுரை (சோழவந்தான்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒரே தனி தொகுதியாக சோழவந்தான் உள்ள நிலையில், அங்கு வெற்றி பெறப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது.

இந்த தொகுதியில் 1,05,300 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,09,473 பெண் வாக்காளர்களும், 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் மொத்தம் 2,14,785 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், சோழவந்தான் தொகுதியில் 87.23 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் 80.20 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. அதிமுக, திமுக என இரண்டு கட்சிகளும் மாறி மாறி வந்துள்ள நிலையில், இம்முறை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறும் அலங்காநல்லூர், பாலமேடு ஆகிய பகுதிகள் இந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன.

சோழவந்தான் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் வெங்கடேசன், அதிமுக சார்பில் மாணிக்கம், நாதக சார்பில் நாகலட்சுமி திருமாறன், தவெக சார்பில் கருப்பையா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. இத்தொகுதியை தக்க வைக்க திமுக தீவிர தேர்தல் பணியாற்றியுள்ளது. அதே நேரத்தில் அதிமுக, நாதக மற்றும் தவெக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இந்த முறை வாக்குகள் பிரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்கு பின்னர் இந்த தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது, திமுக 6 முறை, அதிமுக 5 முறை, காங்கிரஸ் 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுகவின் மாணிக்கத்தை 17,045 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் வெங்கடேசன் தோற்கடித்தார்.

சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021 வெங்கடேசன் திமுக
2016 மாணிக்கம் அதிமுக
2011 கருப்பையா அதிமுக

