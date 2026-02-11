பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு - தாம்பரம் காவல் ஆணையர் சிறப்பு பேட்டி
Published : February 11, 2026 at 3:27 PM IST
செங்கல்பட்டு: தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லையில் கடந்த ஆண்டு கொலைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருப்பதாக காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
“தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் 2024 மற்றும் 2025 ஆண்டுகளுக்கிடையிலான குற்றச் சம்பவங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு நிலை காணப்படுகிறது. சில முக்கிய குற்றங்கள் குறைந்துள்ள நிலையில், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன” என்கிறார் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்.
தாம்பரம் காவல் ஆணையரகம்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு தாம்பரம் மற்றும் ஆவடி ஆகிய நகரங்களை புதிய மாநகராட்சிகளாக அறிவித்து அரசாணை வெளியிட்டது. அதன்படி தாம்பரம் மற்றும் ஆவடியில் புதிய மாநகர காவல் ஆணையரகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
அதன்படி, சென்னை புறநகர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகியப் பகுதிகளில் இருந்து காவல் நிலையங்கள் பிரிக்கப்பட்டு தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் இணைக்கப்பட்டன. அதில் 25 சட்டம் ஒழுங்கு காவல் நிலையங்கள், 6 மகளிர் காவல் நிலையங்கள், 3 போக்குவரத்து புலனாய்வு காவல் நிலையங்கள், 3 மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு காவல் நிலையங்கள் மற்றும் 7 போக்குவரத்து காவல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன
மேலும் தாம்பரம் மாநகரத்தில் பள்ளிக்கரணை மற்றும் தாம்பரம் என இரண்டு காவல் மாவட்டங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தற்போது தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் பணியாற்றி வருகிறார்.
இதையடுத்து அமல்ராஜின் உத்தரவுபடி, தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தின் எல்லைக்குள் நடைபெறும் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, நில அபகரிப்பு, செல்போன் மற்றும் செயின் பறிப்பு ஆகிய குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களைக் கண்டறிந்து அதிரடியாக கைது செய்து, நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.
இந்நிலையில் கடந்த (2025) ஆண்டில் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் பதிவான குற்ற விவரங்கள் தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் தகவல்களை தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பிரத்கேயகமாக பகிர்ந்துகொண்டார்.
ரவுடி கொலைகள் தடுப்பு
இந்த ஆண்டு தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் போலீசார் எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக ரவுடி கொலைகள் நடக்காமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 43 கொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதில் மூன்று ரவுடிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 2025 ஆம் ஆண்டு 37 கொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. ஆனால் போலீசாரின் கடுமையான நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஒரு ரவுடி கொலைகள்கூட பதிவாகவில்லை. மேலும், கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு கொலை சம்பவங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் சம்பவங்கள் 179ஆக பதிவாகிய நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டு 245 குற்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. அதன்படி கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லையில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன.
பிற குற்றங்களின் எண்ணிக்கை
2024 ஆம் ஆண்டு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 202 கொள்ளை சம்பவங்கள் நடந்திருந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 143ஆக குறைந்திருக்கிறது. அதேபோல் 2024 ஆம் ஆண்டு வழிப்பறி கொள்ளை சம்பவங்கள் 113 என பதிவாகி இருந்த நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டு, அந்த எண்ணிக்கை 71ஆக குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் 2024ஆம் ஆண்டு 18 செயின் பறிப்பு சம்பவங்களே பதிவாகிய நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 40ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
அதேபோல், 2024இல் 25 செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்கள் பதிவானது. 2025 ஆம் ஆண்டு அது 33ஆக அதிகரித்திருக்கிறது. 2024ஆம் ஆண்டு 536 இருசக்கர வாகனங்கள் திருடப்பட்ட நிலையில், 2025இல் அந்த எண்ணிக்கை 290ஆக குறைந்திருக்கிறது. 2024ஆம் ஆண்டு 16 குற்றவாளிகளை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். 2025 ஆம் ஆண்டு 183 குற்றவாளிகள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் உள்ளனர்.
2024ஆம் ஆண்டு 114 சைபர் கிரைம் வழக்குகள் பதிவான நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டு 41 சைபர் கிரைம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2024 ஆம் ஆண்டு 487 மரணத்திற்குரிய விபத்துக்கள் நடந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டு 460 என குறைந்துள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு 1,597 உயிரிழப்பில்லா விபத்துகள் நடந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 1605ஆக அதிகரித்திருக்கிறது.
தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அளித்துள்ள தரவுகளின்படி, 2024ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2025ஆம் ஆண்டு குற்றச் சம்பவங்கள் குறையாமல் ஏற்றத்தாழ்வுகளுடன் காணப்படுகிறது.
சமூக ஆர்வலரின் கருத்து
குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து சமூக ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், “2024ஆம் ஆண்டை காட்டிலும் கடந்த ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்கள் தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லையில் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல் செயின் பறிப்பு சம்பவங்களும் அதிகரித்திருப்பது பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்களை தடுக்க கடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
காவல்துறையினர் 24 மணி நேரமும் விழிப்புடனும் ரோந்து பணியிலும் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். சென்னை மாநகர் போல் தாம்பரத்திலும் அதிக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும். முக்கிய சாலைகள், மக்கள் பயன்பாடு சாலைகளில் போலீசார் ரோந்து பணிகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும்.
அதேபோல் தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லையிலுள்ள கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, ஜிஎஸ்டி சாலை, பழைய மகாபலிபுரம் சாலை, தாம்பரம் - வேளச்சேரி சாலை போன்ற முக்கிய சாலைகளில் விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. எனவே விபத்துகளை குறைக்கவும் போக்குவரத்து காவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, போதைப் பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும், 24 மணி நேரமும் செயல்படும் பார்கள் மீதும் காவல்துறை கண்டிப்புடன் செயல்பட வேண்டும்” என கூறினார்.