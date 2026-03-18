காருடன் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் சடலம்: கடன் தொல்லையால் விபரீத முடிவு? விசாரணையில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
காரில் இறந்ததாக கருதப்படும் முகமது ரபிக்கின் உறவினர்களை சென்னையிலிருந்து வரவழைத்துள்ளதாகவும், இன்று அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த இருப்பதாகவும் போலீசார் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
Published : March 18, 2026 at 10:20 AM IST
திருநெல்வேலி: திசையன்விளையில் குடும்பமே காரில் கருகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கான காரணம் குறித்த சோக பின்னணி தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளையை அடுத்த பெட்டைகுளத்திலிருந்து ஆற்றங்கரை பள்ளிவாசல் செல்லும் சாலையின் ஓரத்தில் முழுவதுமாக எரிந்த நிலையில் நின்றிருந்த கார் ஒன்றிலிருந்து நான்கு சடலங்களை மீட்கப்பட்ட சம்பவம், தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து பொதுமக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் அங்கு தடயவியல் நிபுணர்கள், கைவிரல் ரேகை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் அனுப்பப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இறந்தவர்களில் இருவர் குழந்தைகள் என்பதால் அவர்கள் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகித்தனர்.
சம்பவத்தின் பின்னணி
அதன் அடிப்படையில் விசாரணை முடுக்கி விடப்பட்ட நிலையில், எரிந்த காரினுள் இருந்தவர்கள் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தினர் என்று தெரிய வந்தது. அவர்கள் முகமது ரஃபீக் (45) அவரது மனைவி சையத் நஸ்ரின் பாத்திமா (36), மகள் அப்ரீன் பாத்திமா (15) மற்றும் மகன் முஹமது ஹாஜா(12) ஆகிய நான்கு பேர் என்பது தெரியவந்தது.
சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் ஏன் திருநெல்வேலியில் இறந்து கிடந்தனர்? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில் பல தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. அதன்படி, நெல்லை போலீசார், முகமது ரஃபீக்கின் சென்னை முகவரிக்கு சென்று அங்கு அக்கம்பக்கத்தினரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில் கீழக்கண்ட தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன.
முகமது ரஃபீக் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு வரை சென்னையில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வந்துள்ளார். அவருக்கு கடன் தொல்லை அதிகமான நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் கடன்காரர்கள் அடிக்கடி அவருடைய வீட்டிற்கு வந்து மிரட்டியுள்ளனர். இதனால் அவர் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் முகமது ரஃபீக்கின் மனைவி நஸ்ரின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை வீட்டை காலி செய்து விட்டு, தனது மனைவியின் ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகரில் குடியேற வந்திருக்கலாம் என போலீசார் தரப்பில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
சுங்கச் சாவடியை கடந்து சென்ற கார்
இதற்கிடையே எரிந்த நிலையில் கண்டறியப்பட்ட அந்த கார், நள்ளிரவு ஆத்தங்கரை பேருந்து நிலையம் மற்றும் சென்னை - கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடியை கடந்து செல்லும் சிசிடிவி காட்சியும் வெளியாகி உள்ளது.
தற்போது ரம்ஜான் நோன்பு காலம் என்பதால், இறப்பதற்கு முன்பு 4 பேரும் ஆற்றங்கரை பள்ளிவாசலுக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு தங்களிடமிருந்த பழைய துணிகள் உள்ளிட்ட உடைமைகளை தானமாக வழங்கி விட்டு கிளம்பிச் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
எனவே வாழ்க்கையில் விரக்தி ஏற்பட்டு முகமது ரஃபீக், காருக்குள் அமர்ந்து குடும்பத்தோடு தீ வைத்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அதே சமயம் பள்ளிவாசலில் இருந்து கிளம்பி சென்ற போது குடும்பத்தோடு விபத்தில் சிக்கியதில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததா? என்று கோணத்திலும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
உறவினர்களிடம் விசாரணை
குறிப்பாக முகமது ரஃபீக் மற்றும் அவரது மனைவியின் உறவினர்களிடம் தற்போது போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். முகமது ரஃபீக்கின் மனநிலை எப்படி இருந்தது? அவர் கடன் தொல்லையால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாரா? இது தொடர்பாக ஏதேனும் தகவலை பகிர்ந்து கொண்டாரா? போன்ற கேள்விகளை முன் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர். அந்த விசாரணைக்கு பிறகு தான், இந்த 4 பேர் இறப்புக்கு உண்மையான காரணம் தெரிய வரும் என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து திசையன்விளை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் எழில் சுரேஷ் சிங்கை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு கேட்ட போது, “காரில் இறந்ததாக கருதப்படும் முகமது ரஃபீக்கின் உறவினர்களை சென்னையிலிருந்து வரவழைத்துள்ளோம். இன்று அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த இருக்கிறோம்.
காரில் இறந்த 4 பேரும் முகமது ரஃபீக் மற்றும் அவரது மனைவி குழந்தைகள் தானா? என்பதை உறுதி செய்யவிருக்கிறோம். முகமது ரஃபீக்கிற்கு கடன் தொல்லை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்தும் உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்த இருக்கிறோம்” என்று கூறினார்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.