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விபத்துகளில் முதலிடம் - மீட்க உதவுவதில் கடைசி இடம் | தமிழ்நாட்டில் 'மாயமானதா' மனிதநேயம்?

ஊக்கத்தொகை உயர்வுடன் சேர்த்து, இந்த திட்டத்திற்கு 'ராஹ்-வீர்' (Raah-Veer Scheme) என்று மத்திய அரசு பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 1:00 PM IST

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சென்னை: நாட்டிலேயே அதிக சாலை விபத்துகள் நிகழும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், விபத்தில் சிக்கி உயிருக்கு போராடுபவர்களை காப்பாற்றியதற்காக மத்திய அரசின் ஊக்கத்தொகை பெற்றவர்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெறும் 19 பேர் மட்டுமே என்ற அதிர்ச்சி தரும் புள்ளிவிவரம் வெளியாகியுள்ளது.

'நல்ல சமாரியன்' திட்டம் என்றால் என்ன?

விபத்து நடந்த முதல் 60 நிமிடங்களை 'கோல்டன் அவர்' என்று மருத்துவர்கள் அழைக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு கிடைக்கும் முதலுதவியும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதும் தான் அவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற உதவும். விபத்தில் சிக்கியவர்களை பொதுமக்கள் அச்சமின்றி மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக, மத்திய அரசு 'நல்ல சமாரியன்' என்ற திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. கடந்த 2021 ஆண்டு அக்டோபர் 3-ந் தேதி இந்த திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இதன்படி, விபத்தில் சிக்கியவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சேர்த்து, அவரது உயிரை காப்பாற்ற உதவுபவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், ரூ.5,000 ரொக்கப் பரிசும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், ஒரு நிதியாண்டில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படும் மிகச்சிறந்த 10 நல்ல சமாரியர்களுக்கு தேசிய அளவில் தலா ரூ. 1 லட்சம் வரை கூடுதல் பரிசும் வழங்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்தது.

அதிர்ச்சி தரும் ஊக்கத்தொகை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை

இந்தியாவில் நிகழும் சாலை விபத்து மரணங்களில் உத்தரப்பிரதேசம், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், பீகார், ஆந்திரா ஆகிய 8 மாநிலங்கள் முன்னிலையில் உள்ளன. நாட்டில் சாலை விபத்து மரணங்களில் 3-ல் 2 பங்கு இங்கு நிகழ்வதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நல்ல சமாரியன் திட்டம் தொடர்பாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரம் தேசிய அளவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நல்ல சமாரியன் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்தவர்களின் மாநிலவாரியான பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் அதிக ஊக்கத்தொகை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையில் ராஜஸ்தான் முதலிடத்தில் உள்ளது. 5 ஆண்டுகளில் ராஜஸ்தானில் 224 பேர் சாலை விபத்துகளில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றியதற்காக ஊக்கத்தொகை பெற்றுள்ளனர். இந்த பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இதுவரை 19 பேர் மட்டுமே ஊக்கத்தொகை பெற்றதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

வரிசை

எண்

மாநிலம்

ஊக்கத்தொகை

பெற்றவர்கள்

எண்ணிக்கை

1.ராஜஸ்தான் 224
2.பீகார் 95
3.மத்தியப்பிரதேசம் 54
4.உத்தரப்பிரதேசம் 35
5.ஆந்திரா 23
6.தமிழ்நாடு 19

மேலும், மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய இரு மாநிலங்களில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் கூட ஊக்கத்தொகை பெறவில்லை.

விபத்துகளில் முதலிடம் - மீட்பதில் பின்னடைவு ஏன்?

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 65,000-க்கும் அதிகமான சாலை விபத்துகளும், சுமார் 17,000 முதல் 18,000 வரையிலான உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதாக மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாட்டிலேயே அதிக விபத்துகள் நிகழும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்தாலும், வெறும் 19 பேர் மட்டுமே நல்ல சமாரியன் திட்டத்தின் கீழ் ஊக்கத்தொகை பெற்றுள்ளது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாயமான மனிதநேயம்

விபத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பற்றுவதற்கு உதவாமல் மனதை கல்லாகிக் கொள்வதற்கு என்ன காரணம்?

விழிப்புணர்வு இல்லாமை: மத்திய அரசு நல்ல சமாரியன் திட்டத்தை அறிவித்து, ரூ. 5,000 பணம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்குகிறது என்பது குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி பொதுமக்களிடம் சென்றடையவில்லை என்றே தெரிகிறது.

போலீஸ் மற்றும் நீதிமன்ற பயம்: விபத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றினால் சாட்சியாக மாற வேண்டியிருக்குமோ, காவல் நிலையம் மற்றும் நீதிமன்றங்களுக்கு அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமோ என்ற பொதுமக்களின் நீண்ட கால பயம் இன்னும் முழுமையாக நீங்கவில்லை.

நல்ல சமாரியன் திட்டத்திற்கு புதிய பெயர் வைத்த மத்திய அரசு

நல்ல சமாரியன் திட்டத்தில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு மிக மோசமாக இருப்பதை உணர்ந்த மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்த திட்டத்தை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து அண்மையில் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2021 அக்டோபரில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்ட போது, விபத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றுபவர்களுக்கு ரூ. 5,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. தற்போது பொதுமக்களின் பங்களிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக, மத்திய அரசு இந்த ஊக்கத்தொகையை ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது.

மேலும், இந்த ஊக்கத்தொகை உயர்வுடன் சேர்த்து, இந்த திட்டத்திற்கு 'ராஹ்-வீர்' (Raah-Veer Scheme) என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளது. அதாவது விபத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றுபவர்கள் இனி 'ராஹ்-வீர்கள்' (சாலையின் ஹீரோக்கள்) என்று அழைக்கப்படுவார்கள் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது மட்டுமல்லாமல், அனைத்து மாநில அரசுகளும் இந்தத் திட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடையே மிக தீவிரமான விளம்பரங்களையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.

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