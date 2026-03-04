இரட்டை கொலைக்கு காரணமான போஸ்டர் பிரச்சினை? நாங்குநேரி சம்பவத்தில் வெளியான அதிர்ச்சி பின்னணி
இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 9 பேரில் 2 பேர் முன்னதாகவே கணேசன் டீக்கடைக்கு சென்று டீ குடித்தபடி நோட்டம் விட்டதாகவும், அவர்கள் அளித்த தகவலின்பேரில்தான் மீதமுள்ள 7 பேரும் அந்த டீக்கடைக்கு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
திருநெல்வேலி: நாங்குநேரியில் 9 பேர்கொண்ட கும்பல் சாலையில் சென்றவர்களை சரமாரியாக வெட்டியதில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், தாக்குதலுக்கான பின்னணி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாகவே, திருநெல்வேலியின் நாங்குநேரி பகுதி, அதிகளவு சாதி மோதல்கள் நடைபெறும் பகுதியாக அறியப்படுகிறது. சாதியப் பின்னணியோடு நடைபெறும் நிறைய குற்றங்களில் தொடர்புடையவர்களில் பலர் நாங்குநேரி சுற்றுவட்டாரங்களை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். குறிப்பாக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.
இந்த மூன்று சமூகத்தினரிடையே அடிக்கடி தகராறு மற்றும் கொலை சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த தீபக் ராஜா என்ற இளைஞரை பட்டப்பகலில் வைத்து ஆதிக்க சாதியினர் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்தனர்.
போஸ்டரால் வந்த பிரச்சினை
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், நாங்குநேரி அருகே புளியங்குளம் பகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த மணல்மேடு சங்கரின் புகைப்படத்துடன் கூடிய போஸ்டர் சமீபத்தில் அப்பகுதி முழுவதும் ஒட்டப்பட்டிருந்தது. நாங்குநேரி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் பரவலாக வசிக்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் இந்த போஸ்டரை பார்த்து அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் இடையே அங்கு ஆடு, மாடுகளை மேய்ப்பதில் தகராறு மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த கண்ணன் (21), உச்சி மகாளி என்ற மிட்டாய் (20), வசந்தகுமார்(21) அந்தோணி மிக்கல் (18), சுபாஷ் என்ற சுப்பையா(19), கல்யாணி(19), ராஜா(19) ஆகிய 7 பேர் உட்பட 9 பேர் கொண்ட கும்பல் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 2) இரவு 7:30 மணியளவில் அரிவாள்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பெரும்பத்து கிராமத்தை நோக்கி வந்துள்ளனர்.
முன்னதாக, அவர்கள் கடம்போடு வாழ்வு கிராமத்தில் பைக்கில் சென்ற ஒருவரை தாக்கி அந்த பைக்கை பறித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னர், பெரும்பத்து கிராமத்தில் கணேசன் என்பவர் நடத்தி வரும் டீக்கடைக்கு சென்ற அந்த கும்பல், கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பைக்கில் வைத்திருந்த அரிவாள்களை எடுத்து கண்ணில் பட்டவர்களையெல்லாம் வெட்டத் தொடங்கியுள்ளது. அதில் இந்திரா காலனியை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளியான ஜான் என்பவரின் தலையில் வெட்டு விழுந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும் அருகிலிருந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த டிரானத் கட்டா என்பவரையும் வெட்டியதில் அவரும் உயிரிழந்தார்.
இது தவிர ராமசாமி, பிரபாகரன், ஆறுமுகம், கணேசன் உட்பட 7 பேரை தலை மற்றும் முகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வெட்டியுள்ளனர். இதில் நெல்சன் தற்போது கவலைக்கிடமாக உள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல் மூன்று வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் பாதிக்கப்பட்டதால் போலீசாருக்கும் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
எனவ, இந்த மோதலில் சாதி பிரச்சினை இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாமல் இருந்த நிலையில், சாதி பிரச்சினை தான் காரணம் என பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில் போஸ்டர் பிரச்சினையை மையமாக வைத்து, அந்த கும்பல் சாதி ரீதியாகவே இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.
குறிப்பிட்ட சமூகத்தை குறிவைத்தே தாக்குதல்
தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை குறிவைத்தே அவர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 9 பேரில் 2 பேர் முன்னதாகவே கணேசன் டீக்கடைக்குச் சென்று டீ குடித்தபடி நோட்டம் விட்டதாகவும், அவர்கள் அளித்த தகவலின்பேரில்தான் மீதமுள்ள 7 பேரும் அந்த டீக்கடைக்கு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், திட்டமிட்டே இந்த தாக்குதலை அவர்கள் அரங்கேற்றியதும் தெரியவந்துள்ளது.
இதற்கிடையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 7 பேர் போலீசாரிடம் நேற்று (மார்ச் 3) சரணடைந்தனர். கைதான 7 பேரில் சுபாஷ், கல்யாணி ஆகிய 2 பேரும் ஏற்கனவே நாங்குநேரியில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவன் சின்னத்துரையை வீடு புகுந்து கொடூரமாக வெட்டிய வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
அப்போது அச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் 18 வயது நிரம்பாதவர்கள் என்பதால் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் சூழலில் சின்னத்துரையை வெட்டிய வழக்கில் தொடர்புடைய 2 பேர் மீண்டும் ஒரு கொடூர குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.