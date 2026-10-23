'மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவாயா?' - ஆசிரியரின் கேள்வியே கோவை மாணவன் அகிலனின் மரணத்திற்கு காரணமா? நடந்தது என்ன?
"காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியரை ஏன் கைது செய்யவில்லை? அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை எனது மகனின் உடலை வாங்க போவதில்லை" என அகிலனின் தந்தை தெரிவித்தார்.
Published : October 23, 2026 at 7:15 PM IST
- By சீனிவாசன்
கோவையில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த மாணவன் அகிலன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதுமே பெரும் அதிர்வலைகளையும், விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சக மாணவர்களின் சாதிரீதியான ஒடுக்குமுறையால் தான் அகிலன் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக பரவும் தகவல்களும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டின் தொழில் நகரமாகவும், அமைதி பூங்காகவும் அறியப்படும் கோவையில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடந்திருப்பது அனைவரின் புருவத்தையும் உயர்த்தியுள்ளது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரத்தில் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்ன?
விபரீத முடிவுக்கு தள்ளப்பட்ட மாணவன்
கோவை பீளமேடு பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு உதவி பெறும் கே.கே. நாயுடு பள்ளியில் 11 ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்த பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த மாணவர் அகிலன் (வயது 16). இவரது தந்தை அசோக் குமார், தனியார் ரிசார்ட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். தாயார் கெளசல்யா அந்த பகுதியில் வீட்டு வேலைகளை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் தான், மாணவன் அகிலன் கடந்த 21-ம் தேதி வீட்டில் யாரும் இல்லாத சமயத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். பிற்பகலில் அவரது தாயார் கௌசல்யா வீட்டுக்கு வந்த போது தான், மாணவன் அகிலன் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து பீளமேடு காவல் நிலையத்தில் கெளசல்யா புகார் அளித்தார்.
புகாரும், கைது நடவடிக்கையும்
புகாரில், தனது மகனின் இந்த விபரீத முடிவுக்கு அகிலனுடன் படித்த சக மாணவர்கள் இருவர், வகுப்பு ஆசிரியர் விஜயகுமார் மற்றும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அருண் குமார் ஆகிய நான்கு பேர் தான் காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனையடுத்து, ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என 4 பேர் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஆசிரியர்கள் இருவரும் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தற்கொலைக்கு தூண்டுதல், தன்னிச்சையாக காயம் ஏற்படுத்துதல், தாழ்த்தப்பட்டோர் மீதான வன்கொடுமை ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
எஃப்ஐஆர்-ல் அதிர்ச்சி தகவல்
பள்ளி வகுப்பறையில் யாரெல்லாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவீர்கள்? என ஆசிரியர் விஜயகுமார் கேட்டதாகவும், அன்று முதலாகவே மாணவர்கள் இருவர் அகிலனை சாதிப்பெயர் சொல்லி திட்டியும், அடித்தும் வந்துள்ளனர் எனவும், தலைமை ஆசிரியர் அருண்குமாரிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் காவல் துறையினரின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர் அகிலனின் மரணத்திற்கு சாதிய பிரச்சனையே காரணம் எனவும் பெற்றோர் குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாணவன் அகிலனின் உடல், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரை செய்து கைது செய்யும் வரை தனது மகனின் உடலை வாங்கப் போவதில்லை என அவரது தந்தை முத்துக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
'இப்படியொரு முடிவை எடுப்பான் என நினைக்கலையே'
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "எனது மகன் வகுப்பறையில் இருந்த போது ஆசிரியர் விஜயகுமார் 'ஸ்காலர்ஷிப்' தொடர்பாக யாரெல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் என விசாரித்துள்ளார். அப்போது அகிலனும், மற்றொரு மாணவனும் எழுந்து தங்கள் சாதியை தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, ஆசிரியர் விஜயகுமார் யாரெல்லாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவீர்கள்? என கேட்டிருக்கிறார். இதனை தொடர்ந்து, எனது மகனை சக மாணவர்கள் சாதிரீதியாக பேசி திட்டியும், அடித்தும் வந்துள்ளனர். இது குறித்து எங்களிடம் அகிலன் தெரிவித்ததை அடுத்து, சமாதானம் செய்து அவனை பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்தேன்.
ஆனால் இப்படி ஒரு முடிவை அவன் தேடிக்கொள்வான் என நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை. இது குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியரை காவல் துறை ஏன் கைது செய்யவில்லை? அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை எனது மகனின் உடலை வாங்கப் போவதில்லை. எனது மகனுக்கு ஏற்பட்டதை போன்ற நிலைமை, வேறு யாருக்கும் ஏற்படக் கூடாது" என கதறி அழுதபடி கூறினார்.
'தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை' - சக மாணவன் வேதனை
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சமூக நீதி கட்சித் தலைவரும், வழக்கறிஞருமான பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், "தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சாதி பாகுபாடுகள் பார்க்கப்படும் நிலையில், முதன் முறையாக கோவையில் பள்ளி ஒன்றில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும். பள்ளிகளில் சாதியை ஒழிக்கும் வகையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.
அகிலன் உடன் முன்னர் படித்த சக மாணவன் ரமேஷ் கூறுகையில், "எங்களுடன் அகிலன் படித்த போது வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சினை என்றால் எங்களிடம் வந்து கூறுவான். தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவன் செல்ல மாட்டான். சாதி பிரச்சனையால் அகிலன் இப்படியொரு முடிவை எடுத்ததை எங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை" என வேதனையுடன் கூறினார்.
இது தொடர்பாக பீளமேடு காவல்துறையினரிடம் பேசுகையில், "மாணவன் அகிலனை சாதியரீதியில் காயப்படுத்தியதாக இரு மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தற்போது கோவையில் உள்ள சிறார் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்றனர்.
மேலும், இது தொடர்பாக பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் இன்னசென்ட் திவ்யாவிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், "அந்த பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளி. புகாருக்குள்ளான இரு ஆசிரியர்களையும் நிர்வாகமே பணியிடை நீக்கம் செய்துவிட்டது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேல் நடவடிக்கைக்காக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்படவுள்ளது. விசாரணைக் குழு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை இருக்கும்" என்றார்.
இதனிடையே, மாணவர் அகிலன் வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒரு வாரக் காலத்திற்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கோவை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
'தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது'
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.