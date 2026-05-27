சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிர்ச்சி; சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளுக்கு இடையே மறைத்து 10 கிலோ கஞ்சா கடத்தல்

சென்னை கொண்டு போய் கொடுத்தால் ரூ. 1 லட்சம் தரப்படும் என ஆசை வார்த்தை கூறியதாலேயே இதைக் கொண்டு வந்தேன் என பயணி கூறியுள்ளார்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 11:35 AM IST

சென்னை: சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளுக்கு இடையே மறைத்து கொண்டு வரப்பட்ட 10 கிலோ உயர் ரக கஞ்சாவை சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து போதைப்பொருள் கடத்தி வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு நேற்று (மே 26) ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனையிட்டனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று இரவு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு தாய்லாந்தின் தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானம் வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை செய்தனர். அப்போது, விமான பயணி ஒருவர் சந்தேகத்திற்கு இடமாக வந்த நிலையில், அவரை தடுத்து நிறுத்தி சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார். தொடர்ந்து அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், அவர் கேரளம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், அவருக்கு வயது 27 என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், அந்த இளைஞர் சுற்றுலா விசா-வில், தாய்லாந்து சென்று சென்னை வந்திருப்பதும் தெரியவந்தது.

விமான பயணி கொண்டு வந்த கஞ்சா பொட்டலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது, சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு மேலும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது. ஆகையால், அவரின் உடைமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அவர் கொண்டு வந்த பைகளில் அதிக அளவில் சாக்லேட் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் பாக்கெட்டுகள் இருந்துள்ளன. இத்துடன், சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளுக்கு இடையே மேலும், சில பிளாஸ்டிக் பார்சல்களும் மறைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்ததை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

அந்தப் பார்சலை பிரித்து பார்த்த போது, ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் உயர் ரக கஞ்சா அதில் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதைக் கண்டு அதிர்ந்து போன சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், பார்சலில் இருந்த 10 கிலோ 114 கிராம் எடைக் கொண்ட கஞ்சா-வை பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ள இந்த கஞ்சாவின் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ரூ. 10 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கேரள பயணியை போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் சுங்கத்துறை சட்டப்பிரிவுகள் சிலவற்றின்கீழ் கைது செய்து, அடுத்தகட்ட விசாரணையை மேற்கொண்டனர். அப்போது, சில திடுக்கிடும் தகவல்களை கூறியுள்ளார்.

அதாவது, "தன்னிடம் இந்த பார்சல்களை பாங்காக் விமான நிலையத்தில் வைத்து மர்ம நபர்கள் 2 பேர் கொடுத்ததாகவும், சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்த பார்சல்களை அவர்களுடைய நண்பர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள். மேலும், இதைக் கொண்டு போய் கொடுத்தால் உங்களுக்கு ரூ. 1 லட்சம் பணம் கொடுக்கப்படும்" என ஆசை வார்த்தை கூறியதாக அவர் கூறியுள்ளார். இருப்பினும், விமான பயணியை கைது செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர்.

