குறுகிய தூர பயணிகளுக்கான சதாப்தி, தேஜஸ் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் - தெற்கு ரயில்வேக்கு கோரிக்கை
குறுகிய தூரம் பயணிக்கக் கூடிய பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, கட்டணத்தை குறைத்தால் ரயில்வேக்கு வருமானம் கூட வாய்ப்புள்ளதாக ரயில் ஆர்வலர் அருண்பாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : July 19, 2026 at 8:02 AM IST
மதுரை: சதாப்தி மற்றும் தேஜஸ் போன்ற பிரீமியம் ரயில்களில் குறுகிய தூரம் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கான கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டுமென தெற்கு ரயில்வேக்கு ரயில் ஆர்வலர் அருண்பாண்டியன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அகில பாரதிய கிரஹாக் பஞ்சாயத்து என்ற நுகர்வோர் அமைப்பின் சார்பாக அதன் பொதுப் போக்குவரத்து செயலாளர் அருண்பாண்டியன் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், ‘தற்போது தென்மேற்கு ரயில்வேயின் 12007/12008 சென்னை - மைசூரு சதாப்தி விரைவு ரயிலில், பெங்களூரு - மைசூரு (139 கி.மீ) இடையேயான பயணத்திற்கு சதாப்தி பிரீமியம் கட்டணத்திற்கு பதிலாக சாதாரண ஏசி சேர் கார், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகிறது.
இதனால் குறுகிய தூரம் செல்லும் பயணிகள் அதிகளவில் இந்த சேவையைப் பயன்படுத்தி வருவதுடன், ரயிலின் இருக்கை நிரப்பும் விகிதமும் உயர்ந்துள்ளது.
ஆனால், தெற்கு ரயில்வேயில் இதேபோன்ற தூரங்களுக்கு இயக்கப்படும் 12027/12028 பெங்களூரு - சென்னை சதாப்தி விரைவு ரயிலில், சென்னை சென்ட்ரல் - காட்பாடி (129 கி.மீ.) மற்றும் 22671/22672 சென்னை–மதுரை தேஜஸ் விரைவு ரயிலில் திருச்சிராப்பள்ளி - மதுரை (159 கி.மீ) வழித்தடங்களில் பயணிக்கும் பயணிகளிடம் பிரீமியம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
அதனால், இந்த வழித்தடங்களில் பல்வேறு நாட்களில் 300-க்கும் மேற்பட்ட இருக்கைகள் காலியாகவே செல்வதாகவும், அதிக கட்டணமே இதற்கு முக்கிய காரணம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
பெங்களூரு–மைசூரு வழித்தடத்தில் நடைமுறையில் உள்ளதைப்போல சாதாரண ஏசி சேர் கார், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணத்தை அறிமுகப்படுத்தினால், குறுகிய தூரம் செல்லும் பயணிகள் அதிகளவில் பயனடைவதுடன், காலியாக உள்ள இருக்கைகள் நிரம்பி, இந்திய ரயில்வேக்கும் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும்.
எனவே, சென்னை சென்ட்ரல்-காட்பாடி, காட்பாடி-சென்னை சென்ட்ரல், திருச்சிராப்பள்ளி-மதுரை, மதுரை-திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் சதாப்தி மற்றும் தேஜஸ் விரைவு ரயில்களுக்கு சாதாரண ஏசி சேர் கார், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணத்தை அமல்படுத்தி, கட்டணத்தை மறுசீரமைக்க தெற்கு ரயில்வே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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இதுகுறித்து அருண்பாண்டியனை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் தொடர்பு கொண்டபோது, “பெங்களூரு - மைசூரு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் (139 கி.மீ) உணவு கட்டணம் இல்லாமல் ரூ.225-ம், உணவுடன் ரூ.315-ம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதே வழித்தடத்தில் செல்லும் சாதாரண சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ரயில்களின் குளிர்சாதன வசதிக்கான கட்டணத்தை விட குறைவு.
தேஜஸ் ரயிலில் திருச்சி-மதுரை (159 கி.மீ) வழித்தடத்தில் உணவின்றி ரூ.466 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே ரயிலில் உணவுடன் ரூ.550-ம், மதுரையிலிருந்து செல்லும்போது உணவுடன் ரூ.485-ம், உணவின்றி ரூ.466-ம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆகையால், இந்த ரயில்களில் குறுகிய தூரம் பயணிக்கக் கூடிய பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, கட்டணத்தை குறைத்தால் ரயில்வேக்கு வருமானம் கூட வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.