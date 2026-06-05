தமிழ சட்டப்பேரவையின் முதல் பெண் செயலாளர் என்ற பெருமையை பெற்ற ஆர். சாந்தி
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் பெண் செயலாளர் என்ற பெருமையை ஆர்.சாந்தி பெற்றுள்ளார்.
Published : June 5, 2026 at 7:47 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் செயலாளராக இருந்த சீனிவாசன் ராஜிநாமா செய்த நிலையில், முதல் பெண் செயலாளராக ஆர்.சாந்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக கடந்த மே மாதம் 10ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றார். முதற்கட்டமாக அவருடன் இணைந்து 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
அதனையடுத்து காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இணைந்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு அமைச்சரவை முழுமைப்பெற்று இயங்கி வருகிறது.
வழக்கமாக, புதிய அரசு அமையும் போதெல்லாம் செயலாளர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையில் உள்ள அதிகாரிகள் மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள். அந்த வகையில், தவெக ஆட்சி அமைந்துதிலிருந்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை செயலாளராக பணியாற்றி வந்த சீனிவாசன் திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். கடந்த 2018-ம் ஆண்டு செயலாளராக நியமிட்ட இவரின் பதவிக்காலம் 2023-ம் ஆண்டுடன் முடிவடைய இருந்தது. கடந்த திமுக அரசு 3 ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு செய்தது.
அதன்படி, அவரின் பதவிக்காலம் வரும் நவம்பருடன் முடிவடையும் நிலையில், அவர் இந்த முடிவை எடுத்தார். இதன் பின்னர், இந்த பதவிக்கு பணி மூப்பு அடிப்படையில் சிறப்பு செயலாளராக பணியாற்றி வந்த ஆர்.சாந்தி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இவரின் பதவிக்காலம் ஜூலை மாதத்துடன் முடிவடையும் நிலையில், அதனை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து, சட்டப்பேரவையின் புதிய செயலாளராக ஆர்.சாந்தியை நியமித்து தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உத்தரவிட்டார். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல் பெண் செயலாளர் என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார்.
1992-ம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மூலம் சட்டப்பேரவை செயலகத்தில் உதவியாளராக பணியை தொடங்கிய இவர், பல்வேறு பதவிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த மார்ச் மாதம் சட்டப்பேரவை சிறப்பு செயலாளராக பதவி உயர்வு பெற்ற இவர், ஏற்கனவே தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மாநிலங்களவை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியாகவும் இருந்துள்ளார். சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளில் முன் அனுபவம் கொண்டவர்.