சென்னையில் எதிரொலித்த டெல்லி சம்பவம் - இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டம்
நீட் தேர்வு குளறுபடிகள், வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக்கோரி மாக்ஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக்குழு அலுவலகத்தில் ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.
Published : July 20, 2026 at 7:47 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் (SFI) ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர்.
நீட் தேர்வு குளறுபடிகள், வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரும் கல்வியாளருமான சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறார். கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி முதல் 23 நாட்களாக இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தின் முன்பு இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர்.
இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் மிருதுளா தலைமையில், நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் சோனம் வாங்சுவுக்கு ஆதரவாகவும் பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி கண்டன கோஷம் எழுப்பினர். மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
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இதேபோன்று 23 நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் சமூக செயற்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக்கு ஆதரவாக சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளர் சம்சீர் அகமது தலைமையில் ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மேலும் சென்னை மாநிலக் கல்லூரியிலும் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர், சோனம் வாங்சுக்கு ஆதரவாக ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனிடையே நீட் தேர்வு குளறுபடிகள், வினாத்தாள் கசிவு, முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக்கோரி சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மாக்ஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக்குழு அலுவலகத்தில் ஒருவேளை உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் அரவிந்தசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் CPIM மூத்த தலைவர் டி.கே. ரங்கராஜன், CPIM மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கனகராஜ், முத்துக்கண்ணன், மாநிலக்குழு உறுப்பினர்கள் செல்வசிங் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.