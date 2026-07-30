இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய நபர் கைது
தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : July 30, 2026 at 5:51 PM IST
சென்னை: இன்ஸ்கிராமில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை மிரட்டி, பாலியல் ரீதியான உரையாடலை மேற்கொள்ள வற்புறுத்திய நபரை, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இன்ஸ்டாகிராமில் போலி கணக்கை பயன்படுத்தி பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் தனிப்பட்ட ஐடியில் பதிவேற்றப்பட்ட புகைப்படங்களை மர்ம நபர் ஒருவர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார். அதனை, மொபைல் செயலிகளின் உதவியுடன் ஆபாச புகைப்படமாக மாற்றி சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதாக மிரட்டி, பாலியல் ரீதியான உரையாடல்களில் ஈடுபட வற்புறுத்தியதாக பெண் ஒருவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையங்களின் பி.என்.எஸ். சட்டம், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விசாரணையில், அந்த நபரின் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி மற்றும் தொலைப்பேசி எண்ணை கண்டுபிடித்து, பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளிடம் தவறாக நடந்து கொண்ட மர்ம நபரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், திருச்சியைச் சேர்ந்த பத்மநாபன் (வயது 36) என்பவர் தான் இத்தகைய குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தார் என தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த சைபர் கிரைம் தனிப்படை காவல்துறையினர் சென்னைக்கு அழைத்து வந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணைக்கு பிறகு பத்மநாபனை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் அவரை சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள், சமூக வலைதள கணக்குகள் மற்றும் இதர டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் தொடர்பாக தொடர்ந்து சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் புகைப்படங்களை அவர்களின் அனுமதியின்றி பதிவிறக்கம் செய்து, அவற்றை செயற்கை நுண்ணறிவு அல்லது பிற மின்னணு செயலிகள் மூலம் ஆபாசமாக மாற்றுதல், பகிர்தல் அல்லது வெளியிடுவதாக மிரட்டுதல் போன்ற செயல்கள் கடுமையான சட்டவிரோத குற்றங்களாகும் என காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மேலும், பொதுமக்கள் தங்களது தனிப்பட்ட தகவல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் பிற தனியுரிமை சார்ந்த விவரங்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம் என்றும், சமூக வலைதளங்களில் தனியுரிமை அமைப்புகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் சைபர் கிரைம் மற்றும் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, சந்தேகத்திற்கு இடமான சமூக வலைதளக் கணக்குகள் அல்லது இதுபோன்ற குற்றச் செயல்கள் மற்றும் மிரட்டல்கள் குறித்து உடனடியாக காவல்துறையிடம் புகாரளிக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் யாரும் ஈடுபட வேண்டாம் என்றும், குற்றங்களில் ஈடுபட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.