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பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை - தலைமை ஆசிரியர் உட்பட இருவர் போக்சோவில் கைது

பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கண்காணிப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கைவிடுத்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 6:50 PM IST

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திருவண்ணாமலை: பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் அந்த பள்ளியின் தலைமையாசிரியர், இடைநிலை ஆசிரியர் ஆகிய இருவரும் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேடந்தவாடி பகுதியில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் பயிலும் மாணவிகளிடம் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர், இடைநிலை ஆசிரியர் ஆகியோர் கடந்த சில நாட்களாக பாலியல் ரீதியிலான தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான அவசர உதவி எண்ணான 1098க்கு தொடர்பு கொண்டு மாணவி தரப்பில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, சம்பவத்தின் தீவிரத்தை உணர்ந்த குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான அவரச உதவிகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள், இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி அந்த பகுதி காவல்துறைக்கு தகவல் அனுப்பினர்.

இதையடுத்து திருவண்ணாமலை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவலர்கள் உடனடியாக இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையை மேற்கொண்டனர். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவர்களின் பெற்றோரிடம் வாக்குமூலம் பெற்றதுடன், சம்பவம் தொடர்பாக அந்த பள்ளியில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ரவி, இடைநிலை ஆசிரியர் முரளிதரன் ஆகிய இருவரும் கடந்த சில நாள்களாக மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாக தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர். கைதான இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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பள்ளி மாணவியிடம் தலைமையாசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை வழங்க வேண்டிய ஆசிரியர்களே இத்தகைய குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது மிகுந்த கவலையளிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித் துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

TAGGED:

POCSO ACT
HEAD MASTER
ARREST
போக்சோ வழக்கு
SCHOOL TEACHER ARREST

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