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செய்தி வாசிப்பாளருக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலதிபர் மற்றும் அவரது மனைவி கைது

பெண் செய்தி வாசிப்பாளர் அளித்த பாலியல் புகார் தொடர்பான வழக்கில் தனிப்படை காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 8:56 PM IST

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சென்னை: பெண் செய்தி வாசிப்பாளர் அளித்த பாலியல் புகாரின் அடிப்படையில் தொழிலதிபர் பி.ஆர். சுந்தர் மற்றும் அவரது மனைவியை காவல் துறையினர் பெங்களூருவில் இன்று கைது செய்தனர்.

பிரபல பெண் செய்தி வாசிப்பாளர் ஒருவர், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அண்மையில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், வேலை தொடர்பாக பிரபல தொழிலதிபர் பி.ஆர். சுந்தரை அணுகியபோது தன்னை வீட்டுக்கு வரவழைத்து அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டார்.

மேலும், கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சம்பவத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனக் கூறி தன்னை மறுபடியும் பி.ஆர். சுந்தர் அவரது அலுவலகத்துக்கு வரவழைத்ததாகவும், அங்கு ஒரு அறையில் சுமார் 3 மணி நேரம் அடைத்து வைத்து பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு செய்ததாகவும் அவர் தமது புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதன் அடிப்படையில், இந்த வழக்கை சென்னை ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் துறையினர், ராயப்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றினர். அங்கு பாலியல் தொல்லை, பெண் வன்கொடுமை, குற்றவியல் மிரட்டல் உள்ளிட்ட 5 சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் தொழிலதிபர் பி.ஆர்.சுந்தர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் பி.ஆர். சுந்தர்
கைது செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் பி.ஆர். சுந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாக பி.ஆர்.சுந்தரின் மனைவி மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இந்நிலையில், பெங்களூருவில் இருந்த பி.ஆர். சுந்தர் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரையும் இன்று காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, பி.ஆர். சுந்தரிடமும், அவரது மனைவியிடமும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் அதற்கான பின்னணி தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் கிடைத்துள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.

இதனிடையே, தன் மீதான புகார் உள்நோக்கத்துடன் அளிக்கப்பட்ட பொய்யான புகார் என பி.ஆர். சுந்தர் மறுப்பு தெரிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

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மேலும், நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தங்களது நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான குடியிருப்பை காவல் கண்காணிப்பாளர் அன்புச்செழியன் காலி செய்யாதது தொடர்பாக ஏற்பட்ட சொத்து பிரச்சனையின் காரணமாகவே தன்னை பழிவாங்கும் நோக்கில் இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டதாகவும் தொழிலதிபர் பி.ஆர். சுந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த குற்றச்சாட்டை அன்புச்செழியன் மறுத்ததுடன் விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நீதிமன்றம் மூலமாக பதிலளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

SEXUAL HARASSMENT
BUSINESSMAN ARRESTED
POLICE INVESTIGATION
பாலியல் புகாரில் கைது
SEXUAL HARASSMENT OF NEWS ANCHOR

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