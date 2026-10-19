அரக்கோணம் தவெக ஒன்றிய செயலாளர் மீது பெண் பாலியல் புகார்
இதுகுறித்து சசிகுமாரிடம் தெரிவித்தபோது, அவர் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும், பின்னர் தனக்குக் கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அந்த பெண் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 11:03 PM IST
வேலூர்: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஒன்றிய செயலாளர் மீது பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட வடமாம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாக்லின் மேரி (38), தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். கட்சி ரீதியாக இவருக்கும், அக்கட்சியின் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் சசிகுமார் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, ஜாக்லின் மேரியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணைப் பெற்ற சசிகுமார், அவரிடம் அடிக்கடி வாட்ஸ்அப் மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாகப் பேசி வந்ததாகத் கூறப்படுகிறது. கட்சியில் பதவி வாங்கித் தருவதாகவும் சசிகுமார் தம்மிடம் கூறியதாகவும் ஜாக்லின் தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்த நிலையில், கடந்த மே மாதம் தனது வீட்டிற்கு வந்த சசிகுமார், தன்னை வற்புறுத்திப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜாக்லின் மேரி தமது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இதேபோன்று பலமுறை தன்னைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், இதனால் தான் கர்ப்பமானதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து சசிகுமாரிடம் தெரிவித்தபோது, அவர் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும், பின்னர் தனக்குக் கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் ஜாக்லின் மேரி தமது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகக் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் தன்னைத் தொடர்ந்து மிரட்டி வந்ததாகவும், இதனால் அச்சமடைந்து உடனடியாகப் புகார் அளிக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், தற்போது அரக்கோணம் நகர காவல் நிலையத்தில் ஜாக்லின் மேரி புகார் அளித்துள்ளார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.