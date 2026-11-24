கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ மீது பாய்ந்த வழக்கு - நெருக்கடியில் தவெக அரசு... முதலமைச்சரின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
முதலமைச்சர் விஜய் எடுக்கப் போகும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையே, இந்த அரசின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையைத் தீர்மானிக்கும்.
Published : November 24, 2026 at 7:23 PM IST
- By. எஸ்.சிவக்குமார்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு, கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பி, பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் சூறாவளியை கிளப்பி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 'பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கே முன்னுரிமை' என்ற ஒரே முதன்மையான குறிக்கோளுடன் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கும் தமிழக வெற்றி கழக அரசு, இந்த குற்றச்சாட்டை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியானதை தொடர்ந்து, எம்எல்ஏ மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் கோரிக்கைகள் வலுத்தன. இருப்பினும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருந்து உரிய புகார் வராததால் எந்தொவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என காவல் துறை தெரிவித்தது.
எம்எல்ஏ மீது புகார் அளித்த மாவட்ட ஆட்சியர்
இதையடுத்து, நவம்பர் 23-ஆம் தேதி, தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் நேரடியாக புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொள்ள முயன்றதாகவும், தேவையற்ற முறையில் ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாகவும் எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ மீது காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
மேலும், அருள் விக்னேஷ் மீது ஜாமீன் வெளிவர முடியாத 3 பிரிவுகள் உள்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாலியல் குற்றத்திற்காக 3 பிரிவுகளிலும், அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததற்காக 1 பிரிவிலும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ் என பல்வேறு கட்சிகளிடம் இருந்து கண்டனக் குரல்கள் எதிரொலித்து வருகின்றன.
"அருள் விக்னேஷை கைது செய்க" - மு.க.ஸ்டாலின்
இது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட எக்ஸ் தள பதிவில், "உங்க அண்ணன், உங்க தாய்மாமன் என டயலாக் பேசும் முதலமைச்சருக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் கொடுத்தது தெரியுமா? தெரியாதா? தேசிய மகளிர் ஆணையமும், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியும் தலையிட்ட பின்னர் தான் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரின் புகாரே பதியப்படும் என்றால், தமிழ்நாட்டில் நடப்பது ஆட்சியா? இல்லை வேறெதுவுமா? குற்றம் சாட்டப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷை கைது செய்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
"முதலமைச்சர் விஜய் பதில் சொல்ல வேண்டும்" - கனிமொழி
திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்பி செய்தியார்களை சந்தித்த போது, "கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்? பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து பேச தவெக அரசுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?" என்று காட்டமான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார்.
சிபிஐ விசாரணை தேவை- எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட எக்ஸ் தள பதிவில், "நான் தான் தாய்மாமன், நான் தான் அண்ணன், பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு அண்ணன் கியாரன்ட்டி என்றெல்லாம் டயலாக் பேசி, சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை என்றெல்லாம் சொல்லி இத்தனை நாளும் கட்டமைக்க முயன்ற நடிகர் விஜய்யின் போலி பிம்பங்கள், அவர் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராலேயே சுக்குநூறாக உடைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அரசின் மீது நம்பிக்கை முழுவதுமாக போய் விட்டதால், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும்; எம்எல்ஏவுடன் சேர்த்து இதை மறைக்க முயன்ற அத்தனை அதிகார மையங்கள் மீதும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
"குற்றத்தை மறைக்க துணை போனவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை தேவை"- இன்பதுரை
இதனிடையே, அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மாவட்ட உயர் அதிகாரிக்கே இந்த நிலைமை என்றால், சாதாரண மக்களின் நிலை என்ன? இத்தனை நாட்கள் வழக்குப் பதியாமல் குற்றத்தை மறைக்கத் துணை போன அமைச்சர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சரின் மௌனமும் குற்றத்திற்குத் துணை போவதற்குச் சமம். தமிழக காவல் துறை முறையாக விசாரிக்கவில்லை எனில் சிபிஐ விசாரணை கோரப்படும்" என்றார்.
"அரசு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" - தாரகை கத்பட்
இந்த விவகாரம் குறித்து தவெக கூட்டணி அரசில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவரான தாரகை கத்பட் கூறுகையில், "மாவட்ட ஆட்சியரிடமே தவறான முறையில் நடந்து கொண்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம், ஒரு பெண்ணாக எனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது. இந்தச் சம்பவத்தை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அரசாங்கம் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முதலமைச்சருக்குத் தகவல் தெரிந்தவுடன் அவர் எதிர்வினையாற்றத் தொடங்கியுள்ளார். தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதே அரசின் நிலைப்பாடு. இந்த விவகாரத்திலும் அரசு நிச்சயம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
"ஆட்சியருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்"- மாணிக்கம் தாகூர்
முன்னதாக இந்த விவகாரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, "பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதிகாரியே புகார் அளித்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது உரிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து, எவ்வித தாமதமுமின்றி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தற்போது தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "அரசுப் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு பெண் அதிகாரியின் கண்ணியத்தையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வது அரசின் கடமை. அதிகாரம் படைத்தவர்கள் என்பதற்காக யாருக்கும் சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கூடாது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நீதி கிடைக்க, அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.
இவ்வாறாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனைத்து கட்சி அரசியல் தலைவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில் ஆளும் தவெக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது? இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சரின் நிலைப்பாடு என்ன? என்ற கேள்விக்குறி தற்போது எழுந்துள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது கொடுத்த புகார் வெளியே தெரியாத போது, 'சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது சுமத்தப்படும் குற்றம், உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டால் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என தவெகவை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் தெரிவித்த வந்தனர். தற்போது, எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் தெரிவித்து, அவர் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தவெக என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்கப் போகிறது? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜிநாமா செய்ய வைக்கப்படுவாரா? என்ற கேள்வியும் அரசியல் வட்டாரத்தில் உலா வருகிறது.
தவெகவுக்கு மிகப்பெரிய சோதனை
எதிர்க்கட்சிகளின் சிபிஐ விசாரணை கோரிக்கையும், கூட்டணிக் கட்சிகளின் அழுத்தமும் ஒருபுறம் இருக்க, "பெண்கள் பாதுகாப்பே முதன்மையானது" என்ற கொள்கையுடன் ஆட்சிக்கு வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சோதனையாக அமைந்துள்ளது.
கட்சித் தொண்டர்களையும், மக்கள் பிரதிநிதிகளையும் தாண்டி, சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் எடுக்கப் போகும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையே, இந்த அரசின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையைத் தீர்மானிக்கும்.