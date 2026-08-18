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மது கொடுத்து சிறுமிகளிடம் பாலியல் வன்கொடுமை: 4 பேர் கைது

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 3:24 PM IST

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சேலம்: மது கொடுத்து சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய நான்கு பேரை நகர அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி, கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு தனது தோழிகளுடன் பூங்காவிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, அந்த சிறுமியின் ஆண் நண்பர்கள் சிலர் சிறுமிக்கு மது வாங்கி கொடுத்து பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பலமுறை சிறுமிக்கு மது வாங்கி கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், சிறுமி பள்ளிக்கு சரியாக செல்லாமல் தொடர்ந்து விடுப்பு எடுத்து வந்துள்ளார். இது தொடர்பாக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், சிறுமியின் தாய், தந்தையை பள்ளிக்கு வரவழைத்து தகவலை தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், சிறுமியிடம் இதுகுறித்து கேட்டபோது, எந்த பதிலும் கூறாமல் அமைதியாக இருந்துள்ளார்.

மேலும், சிறுமியின் உடலில் வெவ்வேறு மாற்றங்கள் காணப்பட்டதால் சந்தேகம் அடைந்த பெற்றோர், குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகள் அந்த சிறுமியை தனியாக அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

அப்போது அந்த சிறுமி, கடந்த ஒரு ஆண்டாக மது உள்ளிட்ட போதை பொருட்களை கொடுத்து 14 பேர் தனக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளருக்கு இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னர், இது தொடர்பாக நகர அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், சிறுமி கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். விசாரணையில், சிறுமியின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது பழக்கமான இளைஞர்கள் சிலர் வாட்ஸ் ஆப், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி, சிறுமியை மதுவிற்கு அடிமையாக்கியது தெரியவந்தது.

மேலும், அந்த சிறுமி மட்டுமல்லாது சிறுமியின் தோழிகள் சிலருக்கும் இவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு அளித்தது காவல்துறையின் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த ஆகாஷ் (வயது 19), பாலமுருகன் என்ற பாலா (வயது 23) உள்ளிட்ட மேலும் 2 சிறுவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

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இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மேலும் சில இளைஞர்களை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர். மேலும், கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக சிறுமிக்கு மது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் கொடுத்துள்ளதால், சிறுமியின் உடல்நலம் ஏதேனும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதற்காக அவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT CASE
POCSO ACT
POLICE INVESTIGATION
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை
SEXUAL ASSAULT CASE ARREST

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