சிறைவாசிகள் முன்கூட்டியே விடுதலை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய 'அப்டேட்'

பாலியல் மற்றும் போக்சோ வழக்குகளில் தண்டிக்கப்பட்ட கைதிகள், முன்கூட்டி விடுதலை பெற தகுதியில்லை எனவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 1:53 PM IST

சென்னை: பாலியல் வழக்குகளின் குற்றவாளிகளை தவிர மற்ற அனைத்து சிறைவாசிகளின் முன்கூட்டி விடுதலை கோரும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் என தமிழக உள்துறை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குற்ற வழக்குகளில் தண்டிக்கப்பட்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் தண்டனை குறைப்பு, முன்கூட்டி விடுதலை தொடர்பான மாநில அரசின் கொள்கைகளை கண்காணிக்க, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன் மற்றும் எம். ஜோதிராமன் அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

அதன்படி, தமிழக உள்துறை சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுபடி, சிறைவாசிகளை முன்கூட்டி விடுதலை செய்வது தொடரபாக ஒரே நடைமுறையை பின்பற்றுவது, முன்கூட்டி விடுதலை செய்ய தகுதியானவர்களை அடையாளம் காண்பது, மாநில அளவில் குழு அமைத்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சிறைவாசிகளை முன்கூட்டி விடுதலை செய்வது, பரோல் வழங்குவது தொடர்பாக, 2023 ஆம் ஆண்டு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுத்து அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 14 ஆண்டுகள் தண்டனையை நிறைவு செய்ய உள்ள ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் குறித்து, சிறை நன்னடத்தை அதிகாரி, மாவட்ட ஆட்சியர், சிறை கண்காணிப்பாளர்களின் அறிக்கைகளை பெற்று, அதன் அடிப்படையில், கைதிகளை முன்கூட்டி விடுதலை குறித்து பரிசீலிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்துக்குப் பிறகு, 44 பேரை முன்கூட்டி விடுதலை செய்வது தொடர்பாக, மாநில அளவிலான குழு மூன்று முறை கூடி ஆலோசித்தது. இதில், 7 பேருக்கு முன்கூட்டி விடுதலை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 15 கைதிகளை முன்கூட்டி விடுதலை செய்ய மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 22 கைதிகள் குறித்த உத்தரவுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன என, அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள சிறைகளில் 14 ஆண்டுகள் தண்டனையை முடித்த 307 கைதிகள் உள்ளனர். இவர்களில், 43 பேர் முன்கூட்டி விடுதலை செய்வது குறித்து பரிசீலிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். மேலும் சிலருக்கு தண்டனை குறைப்பு வழங்கக் கூடாது என குடியரசு தலைவரும், உயர் நீதிமன்றமும், ஆளுநரும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

பாலியல் மற்றும் போக்சோ வழக்குகளில் தண்டிக்கப்பட்ட கைதிகள், முன்கூட்டி விடுதலை பெற தகுதியில்லை எனவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை 636 கைதிகள் முன்கூட்டி விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஜனவரி 6 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

