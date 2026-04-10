வளர்ப்பு மகளையே பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை; 29 நாளில் அதிரடி தீர்ப்பு

கோப்புப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 10:19 PM IST

நெல்லை: வளர்ப்பு மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கொடூர நபருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கின்றது.

நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் அன்சாரி. 35 வயதான இவர் ஒரு எலக்ட்ரீசியன் ஆவார். குடும்ப கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இவரது முதல் மனைவி அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றுவிட்டார். இதையடுத்து சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் அன்சாரி வேறொரு பெண்ணை மறுமணம் செய்து கொண்டார்.

அந்த பெண்ணுக்கும் ஏற்கெனவே திருமணமாகி இருந்த நிலையில் அவருக்கு முதல் கணவர் மூலம் பிறந்த 11 வயது சிறுமி இருக்கின்றார். இவரை அன்சாரி தனது வளர்ப்பு மகளாக பாதுகாத்து வந்தார். இதற்கிடையே அன்சாரிக்கும், இரண்டாவது மனைவிக்கும் 2 குழந்தைகள் பிறந்தனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கணவரின் நடவடிக்கையில் இரண்டாவது மனைவிக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தனது கணவரின் செல்ஃபோனில் இருந்த ஆட்டோமேட்டிக் கால் ரெக்கார்டிங் வசதி மூலம் சமீபத்திய அழைப்புகளை அந்த பெண் ஆய்வு செய்துள்ளார். அப்போது தனது 11 வயது மூத்த மகளிடம் அவர் ஆபாசமாக பேசியதை கேட்டு பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

உடனடியாக தனது மகளிடம் பொறுமையாக விசாரித்தபோது, அவளுக்கு நடந்த பெரும் பாலியல் வன்கொடுமை அந்த தாய்க்கு தெரியவந்தது. வளர்ப்பு மகள் என்றும் பாராமல் சிறுமிக்கு அன்சாரி பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் கடந்த மாதம் 12-ம் தேதி சிறுமியின் தாய் புகார் அளித்தார்.

வளர்ப்பு மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்த ஆய்வாளர் சுதா, அன்சாரியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார். மேலும் அவர் மீது குண்டர் சட்டமும் பாய்ந்தது. ஏடிஎஸ்பி சண்முகம் தலைமையில் டிஎஸ்பி தர்ஷிகா நடராஜன் மேற்பார்வையில், மகளிர் போலீசார் இந்த வழக்கில் விசாரணையை துரிதப்படுத்தி நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தனர்.

29 நாளில் தீர்ப்பு

கடந்த 18-ஆம் தேதி இந்த வழக்கு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து வெறும் 5 வேலை நாட்களில் 23 சாட்சிகளும் முழுமையாக விசாரிக்கப்பட்டன. வழக்குர்பதிவு செய்து 29-வது நாளான இன்று (ஏப்ரல் 10), நீதிபதி சுரேஷ்குமார் முன்னிலையில் இவ்வழக்கு இறுதி விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர், தான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என கூறினார். இருப்பினும் குற்றங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆகையால், அவருக்கு கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கி நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.

சிறுமியின் வளர்ப்பு தந்தையே தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததற்காக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் இருக்கும் வகையில் ஆயுள் தண்டனையும், ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும் சிறுமிக்கு கொடுத்த பாலியல் சீண்டலுக்காக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் ஏழு ஆண்டுகள் சிறையும், சிறுமியை மிரட்டியதற்காக பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் கீழ் ஓராண்டு சிறையும், ரூ. 3 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தும் நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.

மொத்தத்தில் அந்த நபருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனையும், ரூ. 28 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழக அரசு ரூ. 7 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும், அந்த தொகையை சிறுமிக்கு 18 வயது நிறைவடையும் வரை வங்கியில் பாதுகாப்பாக டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.

இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் உஷா ஆஜரானார். வழக்கை துரிதமாக விசாரித்து முடிக்க உதவிய காவலர்கள் அனைவரையும் நெல்லை மாவட்ட எஸ்பி பிரசன்ன குமார் பாராட்டினார்.

இதையும் படிங்க: 'Nonsense Delhi Alliance' NDA -வுக்கு புது விளக்கம் கொடுத்த திமுக முன்னாள், இன்னாள் எம்பிக்கள்

இந்த வழக்கு குறித்து ஏடிஎஸ்பி சண்முகம் கூறுகையில், "மாநிலத்திலேயே மிக விரைவாக நடத்தி முடிக்கப்பட்ட வழக்கு இதுவாகும். 29 நாளில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் 18 நாட்களில் இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருக்கிறோம். 5 வேலை நாட்களில் நீதிமன்றம் வழக்கை முடித்துவிட்டது" என்றார்.

அரசு வழக்கறிஞர் உஷா கூறுகையில், "நீதிமன்றத்தின் அனைத்து வழிமுறைகளின் படியும் நாங்கள் துரிதமாக செயல்பட்டோம். கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நான் சந்தித்த வழக்குகளில் ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான காலக்கட்டத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட எந்த வழக்கையும் பார்க்கவில்லை. வெறும் 29 நாட்களில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த வழக்குதான். மிகவும் துரிதமாக முடித்து வைக்கப்பட்ட வழக்கு" என்றார்.

