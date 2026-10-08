மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மழைநீர் தேக்கம் - நோயாளிகள் அவதி
மருத்துவனை வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மோட்டார் மூலம் வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 11:01 PM IST
மதுரை: மதுரையில் பெய்த திடீர் மழையால், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி, நோயாளிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
தென்மாவட்டங்களின் முக்கிய அரசு மருத்துவமனையாக விளங்கும் ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், மதுரையில் பெய்த தடீர் மழையால், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு, மகப்பேறு வார்டு உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பாதைகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதனால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
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சில பகுதிகளில் முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கியதால், நடக்க முடியாத நோயாளிகளை அழைத்துச் செல்வதிலும், மருத்துவமனைக்குள் சென்று வருவதிலும் சிரமம் ஏற்பட்டதாக நோயாளிகள் மற்றும் உறவினர்கள் தெரிவித்தனர். மழைநீர் நீண்ட நேரம் தேங்கினால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்கு உள்ளிட்ட தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயம் ஏற்படக்கூடும் எனவும் அவர்கள் அச்சம் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மூடி பகுதியில் மணல் தேங்கியதால் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர். இதனால் மழைநீர் வெளியேறுவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகவும், உடனடியாக மோட்டார் மூலம் தண்ணீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர். மேலும், தொடர்ந்து கண்காணித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மழைக்காலங்களில் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் மீண்டும் ஏற்படாமல் இருக்க, வடிகால் பாதைகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, அடைப்புகளை முன்கூட்டியே அகற்றுவதுடன், நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும் என நோயாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.