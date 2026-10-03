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திம்பம் மலைப்பாதையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்; பேருந்தில் குழந்தையை தொட்டில் கட்டி தூங்க வைத்த தாய்

3 மணி நேரத்துக்கு மலைப் பாதையில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து காத்திருந்ததால், சுற்றுலா வந்த பயணிகள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.

பேருந்தில் குழந்தையை தொட்டில் கட்டி தாலாட்டும் பெண்
பேருந்தில் குழந்தையை தொட்டில் கட்டி தாலாட்டும் பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 3:45 PM IST

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ஈரோடு: திம்பம் மலைப்பாதையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர்.

தமிழ்நாட்டையும், கர்நாடக மாநிலத்தையும் இணைக்கும் முக்கிய பாதையாக திம்பம் மலைப்பாதை உள்ளது. 27 கொண்டை ஊசி வளைவுகளைக் கொண்ட இந்த மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி மற்றும் பண்ணாரி சோதனைச்சாவடியில் இரவு 9 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை வாகனங்கள் இயக்கப்படுவதில்லை.

இதனால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சோதனைச் சாவடியை கடக்க கனரக வாகனங்கள் போட்டி போட்டு இயக்கப்படுகின்றன. இந்த மாதிரியான சூழலில் நேற்று (அக்டோபர் 3) தொடர் விடுமுறை காரணமாக ஆசனூரில் சுற்றுலா பயணிகளும் அதிக அளவில் குவிந்தனர்.

மேலும், ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவில் வாகனங்கள் குவிந்த காரணத்தினால் அங்கு திடீர் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, 3 மணி நேரத்துக்கும் மலைப் பாதையில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து காத்திருந்தன. இதனால் சுற்றுலா வந்த பயணிகள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.

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இதற்கிடையே தாளவாடியில் இருந்து சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய நிலையில், பேருந்தில் பயணித்த பெண் பயணி ஒருவர் தனது குழந்தையை பேருந்தின் மேற்புற கைப்பிடியில் தொட்டில் கட்டி குழந்தையை தாலாட்டி தூங்க வைத்தார்.

இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து போலீசார் கூறுகையில், "காந்தி ஜெயந்தி, சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய விடுமுறை நாட்கள் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திம்பம், ஆசனூர் வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் வீடு திரும்பிய காரணத்தினால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால், வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், 3 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது" என்றார்.

TAGGED:

திம்பம் போக்குவரத்து நெரிசல்
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TOURIST
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