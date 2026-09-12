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தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: பேருந்து, கார் என சென்னையிலிருந்து படையெடுக்கும் மக்கள்; ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் நெரிசல்

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலும் தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. முன்பதிவில்லா பெட்டிகளில் நிற்கக்கூட இடமின்றி பயணிகள் நெரிசலுடன் பயணம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது.

சென்னை - தென் மாவட்ட ஜிஎஸ்டி சாலையில் அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள்
சென்னை - தென் மாவட்ட ஜிஎஸ்டி சாலையில் அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 9:48 AM IST

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சென்னை: மூன்று நாள் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து வருவதால் சென்னையின் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் பேருந்து, ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பல்லாவரம் முதல் வண்டலூர் வரையிலான ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில் ஊர்ந்து செல்கின்றன.

சனி, ஞாயிறு வார விடுமுறையை தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறையும் வருவதால் சென்னையில் பணிபுரிந்து வரும் ஆயிரக்கணக்கானோர் நேற்று (செப்டம்பர் 11) இரவு முதலே தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

ஒரே நேரத்தில் பலர் தங்களது சொந்த வாகனங்களிலும், அரசு பேருந்துகளிலும் புறப்பட்டு செல்வதால் பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், வண்டலூர், ஊரப்பாக்கம், கிளாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைக்கிற ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஊரப்பாக்கம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வரையிலான பகுதிகளில் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.

பல இடங்களில் வாகனங்கள் மெதுவாக நகர்வதால் பயணிகள் நீண்ட நேரம் சாலையிலேயே காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலை சீரமைக்கும் பணியில் தாம்பரம் மாநகர போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கட்டணம் அதிகரிப்பு - பயணிகள் புகார்

இதனிடையே தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் அரசு மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. தொடர் விடுமுறையை பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் அதிகமானோர் முன்பதிவு செய்ததால் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணமும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாக பயணிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஜிஎஸ்டி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னையிலிருந்து திருச்செந்தூருக்கு வழக்கமாக இருந்த கட்டணம் ரூ. 1,200 முதல் ரூ. 3,000 வரையும், ராஜபாளையத்திற்கு ரூ. 1,000-லிருந்து ரூ. 2,200 வரையும், திருநெல்வேலிக்கு ரூ. 1,600-லிருந்து ரூ. 3,500 வரையும் உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்ய இடம் கிடைக்கவில்லை என்றும் பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலும் தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. முன்பதிவில்லா பெட்டிகளில் நிற்கக்கூட இடமின்றி பயணிகள் நெரிசலுடன் பயணம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது.

ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களை நோக்கி புறப்பட்டுள்ளதால் சாலைகள், பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் என அனைத்து போக்குவரத்து வழித்தடங்களிலும் கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

TAGGED:

VINAYAGAR CHATURTHI LEAVE
SEVERE TRAFFIC IN CHENNAI
விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை
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