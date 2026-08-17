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உளுந்தூர்பேட்டை விசிக மாநாட்டில் குவிந்த தொண்டர்கள் - விழுப்புரம் - திருச்சி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்

பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் வருகை தந்த ஆயிரக்கணக்கான விசிக தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் காலையிலிருந்தே மாநாட்டுத் திடலில் குவிந்தனர். இதனால் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை சுற்றுவட்டாரங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

விசிக மாநாட்டு திடல்
விசிக மாநாட்டு திடல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 6:20 PM IST

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கள்ளக்குறிச்சி: உளுந்தூர்பேட்டையில் விசிக மாநாடு நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதிக அளவில் தொண்டர்கள் திரண்டதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில், 'தமிழ் தேசிய எழுச்சி மாநாடு' இன்று பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியுள்ளது.

தமிழ் தேசிய உரிமைகளை மீட்டெடுத்தல், மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், சமூகநீதி மற்றும் சமத்துவக் கருத்துக்களை வலியுறுத்துதல் மற்றும் மதவாத சக்திகளுக்கு எதிராக வலுவான குரல் எழுப்புதல் ஆகிய முக்கிய நோக்கங்களை முன்வைத்து இந்த மாநாடு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, மாநாட்டின் நிகழ்வுகள் நண்பகலில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் வருகை தந்த ஆயிரக்கணக்கான விசிக தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் காலையிலிருந்தே மாநாட்டுத் திடலில் குவியத் தொடங்கினர். இதனால் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை சுற்றுவட்டாரங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

நீண்ட நேரமாகக் கடும் வெயிலில் காத்திருப்பதால் தொண்டர்களிடையே இயல்பான சோர்வு காணப்பட்டாலும், திருமாவளவனின் உரையை கேட்கும் ஆர்வமும், மாநாட்டின் எழுச்சியும், தொண்டர்களிடையே குறையாமல் இருந்தது. மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் தீவிரமாக செய்தனர்.

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இந்த மாநாட்டில் விசிக சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி விட்ட நிலையில், தமிழக அரசியலில் விசிகவின் பங்கை அதிகரிக்க செய்வது, தமிழ் தேசியத்துக்கான திட்டமிடல் போன்றவை குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து, தனது உரையின் வாயிலாக தொல்.திருமாவளவன் தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையால் சர்ச்சை

முன்னதாக, உளுந்தூர்பேட்டையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை அறிவித்து கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் பத்மஜா உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். விசிக மாநாட்டை ஒட்டி மாணவர்கள் நலன் கருதி, போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. வி.சி.க. மாநாட்டுக்காக உளுந்தூர்பேட்டையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால் சிலர் சர்ச்சையை கிளப்பினர்.

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை

மேலும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் எழுச்சி மாநாட்டை முன்னிட்டு உளுந்தூர்பேட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

TAGGED:

விசிக மாநாடு
உளுந்தூர்பேட்டை
VCK CONFERENCE
TRAFFI CONGESTION DUE TO VCK CONF

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