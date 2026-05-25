விளாத்திகுளம் மாணவி வழக்கில் துரிதமாக தீர்ப்பு கிடைத்தது எப்படி? தென்மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்
விளாத்திகுளம் மாணவி வழக்கில், காவல் துறையும் நீதிமன்றமும் துரிதமாக செயல்பட்டதால் விரைவாக தீர்ப்பு கிடைத்துள்ளது. வழக்கில் டிஎன்ஏ பரிசோதனை முக்கிய பங்கு வகித்தது என்று தென்மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்தார்.
Published : May 25, 2026 at 7:40 PM IST
மதுரை: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்குகளில் காவல் துறை மிக தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அந்த வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தரப்படும் என்று தென்மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்துள்ளார்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேடநத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த 12-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளி தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு தூத்துக்குடி போக்சோ நீதிமன்றம் இரட்டை தூக்குத் தண்டனை வழங்கி உள்ளது.
இதுகுறித்து தென்மண்டல காவல்துறை தலைவர் விஜயேந்திர பிதாரி, மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "கடந்த மார்ச் 10-ஆம் தேதி வேடநத்தம் கிராமத்தில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். அந்த வழக்கில், குற்றவாளிக்கு இரட்டை தூக்கு தண்டனையை நீதிமன்றம் வழங்கி உள்ளது.
முதலில் இவ்வழக்கில் எவ்வித தடயமும் கிடைக்கவில்லை. காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு வழக்கை தீவிரப்படுத்தினர். வழக்கில் அறிவியல்பூர்வமாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மார்ச் 19-ஆம் தேதி குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டார். அப்பகுதியில் பதிவான சிசிடிவி பதிவுகளில் பதிவான காட்சிகளின் நேரம் சுமார்1000 மணி நேரத்திற்கும் மேலாவை. அவை அனைத்தும் மிக கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
அதைத் தொடர்ந்து, வழக்கில், கடந்த ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 17 சாட்சிகளை விசாரித்து, 54 நாட்களில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
காவல்துறை தொடர் விசாரணை காரணமாக குற்றவாளிக்கு விரைவாக தண்டனை கிடைத்துள்ளது. இவ்வழக்கில் குற்றவாளி மேல்முறையீடு செய்தால் காவல்துறை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்தும்.
காவல் துறையும் நீதிமன்றமும் விரைவாக பணியாற்றியதால் வழக்கில் தீர்ப்பு கிடைத்துள்ளது. மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் கிடைக்கப்பெற்ற தடயங்களை ஆராய்ந்து குற்றத்தை உறுதி செய்தனர்.
வழக்கில் டிஎன்ஏ பரிசோதனை முடிவு மிக முக்கியமான பங்கு வகித்தது. பழயை வழக்கில் தர்ம முனீஸ்வரன் குற்றவாளி என 2024-இல் தீர்ப்பு வந்தது. அந்த வழக்கில் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க காவல் துறை எதிர்ப்பு தெரிவித்தது, இருப்பினும் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் பெற்றார். பின்னர் அவருடைய ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டது. அவ்வழக்கில் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க.. எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி முதலில் வீட்டில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்குகளில் காவல் துறை மிக தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தவறு செய்யும் காவலர்கள் மீது துறை ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுபோன்ற பாலியல் வன்கொடுமைகளில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் தண்டனை பெறும் வரை காவல்துறை கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்" என்றார்.