வழக்கறிஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் கடுமையான தண்டனை: அமைச்சரிடம் அளிக்கப்பட்ட தனிச் சட்ட வரைவு
வழக்கறிஞர்கள் அச்சமின்றி தங்களது தொழில்சார் கடமைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் சட்டரீதியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த வரைவுச் சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என பார் கவுன்சில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 10:12 PM IST
சென்னை: வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்புக்காக தனிச்சட்டம் இயற்ற கோரி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் அசோசியேஷன் கூட்டமைப்பின் கௌரவத் தலைவர் பிரபாகரன், வரைவு சட்டத்தை இன்று அமைச்சர் நிர்மல்குமாரிடம் வழங்கினார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் அசோசியேஷன் கூட்டமைப்பின் கௌரவ தலைவர் பிரபாகரன் இன்று (அக்டோபர் 8) நேரில் சந்தித்தார்.
அப்போது, வழக்கறிஞர்கள் தொழில்சார் கடமைகளை மேற்கொள்ளும்போது எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல் மற்றும் தாக்குதல்களில் இருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் தனிச்சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். மேலும், இதன் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2026 வரைவுச் சட்டத்தையும் அவர் அமைச்சரிடம் வழங்கினார்.
இதைத்தொடர்ந்து, அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "வழக்கறிஞர்கள் தங்களது தொழில்சார் கடமைகளை மேற்கொள்ளும்போது தாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகிறது. எனவே, அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தனிச்சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்.
வழக்கறிஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தி காயம் ஏற்படுத்தினால் 6 மாதம் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை வழங்கும் வகையில் சட்டப்பிரிவுகள் இடம்பெற வேண்டும். அதேபோல், படுகாயம் ஏற்படுத்தும் வகையிலான தாக்குதல்களுக்கு குற்றத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை வழங்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், வழக்கறிஞர்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்களில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் தொடர்புடைய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் வழக்கறிஞர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதுடன், காயம் காரணமாக பணியாற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால், அவர்களுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நடைமுறை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
வழக்கறிஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்சார் பிரச்சினைகள் தொடர்பான புகார்களை விரைவாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில், மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களில் குறைதீர்ப்பு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும். இந்த மையங்களில் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிபதிகள் உள்ளிட்டோர் இடம்பெறும் வகையில் சிறப்பு குழு அமைக்க வேண்டும்.
மேலும், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு குடும்ப நிவாரணத் திட்டம், தனிநபர் காப்பீடு, குழு காப்பீடு உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். தாக்குதல் அல்லது அசம்பாவிதங்களால் பாதிக்கப்படும் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தேவையான நிதியுதவியும் வழங்க வேண்டும்.
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இந்தக் கோரிக்கைகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2026 வரைவுச் சட்டத்தை அமைச்சரிடம் வழங்கினோம். மேலும், கோரிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடன் கலந்து ஆலோசிப்பதாக அவர் உறுதியளித்தார்.
வழக்கறிஞர்கள் அச்சமின்றி தங்களது தொழில்சார் கடமைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் சட்டரீதியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த வரைவுச் சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்" என தெரிவித்தார்.