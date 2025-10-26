ETV Bharat / state

விஷம் கலந்த மக்காச்சோளத்தை உண்டு மாய்ந்த 50 மயில்கள்... சங்கரன்கோவில் அருகே துயரம்!

சங்கரன்கோவில் பகுதிகளில் வனவிலங்குகள் தொடர்ந்து வேட்டையாடப்படுவதை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

உயிரிழந்த மயில்கள்
உயிரிழந்த மயில்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 9:17 PM IST

1 Min Read
தென்காசி: சங்கரன்கோவில் அருகே பயிர்களை நாசம் செய்வதாக 50 மயில்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள குருவிகுளம் கிராமத்தில் பாபு என்பவருக்குச் சொந்தமான விவசாய நிலத்தை ஜான்சன் என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்து வருகிறார். இந்த பகுதியில் மயில்களின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்து வந்துள்ளது.

இதனால் ஜான்சனின் விவசாய தோட்டத்தில் மயில்கள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை ஜான்சன் தடுப்பதற்காக மயில்களை கொல்லும் நோக்கத்தோடு மக்காச்சோளத்தில் வீரியமிக்க விஷ மருந்தை கலந்து விவசாயம் செய்யக்கூடிய பகுதிகளில் வைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இரை தேடி விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த மயில்கள் விஷம் கலந்து இருந்த மக்காச்சோளத்தை அதிக அளவில் தின்றுள்ளன. இதனால் 50 மயில்கள் விவசாய நிலத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளன. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.

தொடர்ந்து மயில்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அறிந்து வந்த வனச்சரகர் ஆறுமுகம் தலைமையிலான வனத்துறையினர் உயிரிழந்த மயில்களை மீட்டனர். பின்னர் வன கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் 50 மயில்களையும் உடற்கூறாய்வு செய்து அதனை அப்பகுதியில் புதைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும், தேசிய பறவையான மயில்களை கொலை செய்யும் நோக்கத்தோடு விஷ மருந்தை கலந்து வைத்த ஜான்சனை வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக சங்கரன்கோவில் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வனவிலங்குகள் கொல்லப்படுவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. கடந்த வாரம் நல்லூர் அருகே வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்ட வெடிப்பொறியில் சிக்கி மான் ஒன்று முகம் சிதறி பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அது போல, ஊத்துமலை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் திமுக பிரமுகர் உள்ளிட்ட கும்பல் மானை வேட்டையாடிய சம்பவமும் அரங்கேரியது. இந்த நிலையில் தற்போது 50 மயில்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தொடர்ந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகள் மற்றும் சங்கரன்கோவில், புளியங்குடி, வாசுநல்லூர் பகுதிகளில் வனவிலங்குகள் வேட்டையானது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. எனவே தமிழக அரசு தேசிய பறவையினங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை வேட்டையாடுபவர்களை தடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இதுபோன்ற வேட்டைகளை தடுக்க தவறும் வனத்துறையினர் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வன ஆர்வலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

KILLING PEACOCKS
POISONED MAIZE
மயில்கள் கொலை
சங்கரன்கோவில்
TENKASI PEACOCKS DEATH

