லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் காவல் நிலைய மரணம் - பிரேதப் பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள்
பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் கழுத்தில் 27 செ.மீ. கயிற்றுத் தடம், முதுகில் 5 இடங்களில் ரத்தக்கசிவுக் காயங்கள் இருந்ததாக உடற்கூறாய்வு அறிக்கையில் மூலம் தெரிகிறது.
Published : November 16, 2026 at 3:45 PM IST
மதுரை: செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்த பாலகிருஷ்ணனின் உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகேயுள்ள அழகர்நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த ரங்கப்பன் மகன் பாலகிருஷ்ணன் (42). இவர் மதுரையைச் சேர்ந்த நாகராஜ் என்பவரிடம் லாரி ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதி தேவாரத்தில் இருந்து மதுரைக்கு பார்சல்கள் மற்றும் ஏலக்காய் மூட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த போது, உசிலம்பட்டி அருகே வாலாந்தூர் பகுதியில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்த லாரி ஓட்டுநர்
இதுதொடர்பாகப் புகார் அளிப்பதற்காக நவம்பர் 13 ஆம் தேதி இரவு செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு வந்த பாலகிருஷ்ணனை, புகாரில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி போலீசார் காவல் நிலையத்தில் தங்க வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், நவம்பர் 14ஆம் தேதி அதிகாலை காவல் நிலையக் கழிவறையில் அவர் தூக்கிட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்டு, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டதுடன், காவல் துறையினர் மீது நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டு, நீதித்துறை நடுவர் விசாரணைக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கடந்த 14-ம் தேதி, நீதித்துறை நடுவரின் விசாரணை மாலை 4.45 மணிக்குத் தொடங்கி 5.35 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் மாலை 6.30 மணிக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மூன்று மருத்துவர்கள் கொண்ட குழுவினர் பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்ட நிலையில், இரவு 10.45 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
பிரேத பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள்
இந்நிலையில் பாலகிருஷ்ணன் உடல் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதில், அவரது கழுத்தின் முன்பகுதி மற்றும் இருபுறங்களிலும் 27 சென்டிமீட்டர் நீளமும், 2 சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட முழுமையற்ற சாய்வான கயிற்றுத் தடம் காணப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தடம் கழுத்தின் பின்புறம் வரை முழுமையாகச் செல்லாமல், அங்கு 16 சென்டிமீட்டர் இடைவெளி காணப்பட்டது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கழுத்தில் நடத்தப்பட்ட உட்புறப் பரிசோதனையில், கயிற்றுத் தடத்தின் அடிப்பகுதி வெளிறிய நிலையில், கடினமாகவும், பளபளப்பாகவும் தோல் பதப்படுத்தப்பட்டதைப் போன்ற தன்மையுடனும் இருந்ததாக மருத்துவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில் தைராய்டு குருத்தெலும்பு, கிரைக்காய்டு குருத்தெலும்பு, மூச்சுக்குழாய் வளையங்கள், ஹையாய்டு எலும்பு ஆகியவை இயல்பான நிலையில், சேதமின்றி இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மிக முக்கியமாக, கழுத்தின் மேலோட்டமான மற்றும் ஆழமான திசுக்களில் ரத்தக்கசிவு எதுவும் காணப்படவில்லை என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கழுத்தின் வலதுபுறத்தில் கயிற்றுத் தடத்திற்குக் கீழே 2 சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் மூன்று சிறிய புள்ளி போன்ற சிராய்ப்புக் காயங்கள் காணப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஐந்து இடங்களில் ரத்தக்கசிவுக் காயங்கள்
இந்தப் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் மிகவும் முக்கியமான மற்றொரு அம்சமாக, பாலகிருஷ்ணனின் முதுகுப் பகுதியில் ஐந்து ரத்தக்கசிவுக் காயங்கள் காணப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வலது தோள்பட்டையின் உட்புற மேற்பகுதியில் 4 × 2.5 செ.மீ. அளவில் ஒரு ரத்தக்கசிவுக் காயம். வலது பக்க கீழ் மார்புப் பகுதியின் பின்புறத்தில் 4 × 2 செ.மீ. அளவில் ஒரு காயம். முதுகின் நடுப்பகுதியில் 3 × 3 செ.மீ. அளவில் ஒரு காயம். மேற்கண்ட மூன்றாவது காயத்திற்குக் கீழே 2 × 1 செ.மீ. அளவில் மற்றொரு காயம். அதற்கும் கீழே 3 × 1 செ.மீ. அளவில் மேலும் ஒரு காயம். இந்த ஐந்து காயங்களும் மேலோட்டமான தசைப் பகுதியில் காணப்பட்ட ரத்தக்கசிவுக் காயங்கள் என மருத்துவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
முதுகில் காணப்பட்ட ஐந்து காயங்களைத் தவிர, உடலின் மற்ற பகுதிகளிலும் சிராய்ப்புக் காயங்கள் பதிவாகியுள்ளன. அதன்படி, வலது தோள்பட்டையின் மேற்பகுதியில் 0.5 × 0.5 செ.மீ. அளவிலும், இடது முழங்காலின் வெளிப்புறத்தில் 1 × 1 செ.மீ. அளவிலும், இடது கையின் பின்புறத்தில் 0.4 × 0.4 செ.மீ. அளவிலும் காயங்கள் காணப்பட்டுள்ளன. இந்தக் காயங்கள் ஓரளவு ஆறிய நிலையில் இருந்ததாகவும், சிலவற்றில் பழுப்பு கலந்த கருப்பு நிற மேலோடு காணப்பட்டதாகவும் மருத்துவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
மூளை மற்றும் நுரையீரலில் வீக்கம்
உட்புற உறுப்புகளைப் பரிசோதித்தபோது மூளை 1,400 கிராம் எடையுடன் வீக்கமடைந்த நிலையில் இருந்துள்ளது. அதன்படி, மூளையின் மேற்பரப்பு ரத்த நாளங்களிலும், உட்புற வெட்டுப் பகுதியிலும் ரத்த நெரிசல் காணப்பட்டதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதயம் 358 கிராம் எடையுடன் சற்று பெரிதாக இருந்துள்ளது. இதயத்தின் இடது வென்ட்ரிக்கிள் பகுதியில் 2 × 0.5 செ.மீ. அளவில் ரத்தக்கசிவு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இரண்டு நுரையீரல்களிலும் வீக்கம் காணப்பட்டுள்ளது. வலது நுரையீரல் 603 கிராம் எடையுடனும், இடது நுரையீரல் 531 கிராம் எடையுடனும் இருந்துள்ளன. இதனால், இரண்டு நுரையீரல்களின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சிறிய அளவிலான ரத்தக்கசிவுப் புள்ளிகள் காணப்பட்டுள்ளன. மேலும், நுரையீரல்களின் வெட்டுப் பகுதிகளில் ரத்த நெரிசலுடன் அதிக அளவில் நுரை கலந்த திரவம் வெளியேறியதாக மருத்துவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
பிரேத பரிசோதனையில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக பாலகிருஷ்ணனின் நாக்கில் காணப்பட்ட காயம் உள்ளது. நாக்கின் முன்புறத்திற்கு அருகிலுள்ள நடுப்பகுதியில் சுமார் 4 சென்டிமீட்டர் அளவில் வளைந்த வடிவிலான கடிபட்ட அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும், வாயின் இருபுறங்களிலும் உமிழ்நீர் காய்ந்த தடயங்கள் காணப்பட்டுள்ளன. இந்த அடையாளங்கள் எதனால் ஏற்பட்டன என்பதைத் தனியாக உறுதிப்படுத்தும் முடிவு அறிக்கையில் வழங்கப்படவில்லை.
ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஆடைகள் மற்றும் பொருட்கள்
பாலகிருஷ்ணன் அணிந்திருந்த ஆடைகள் மற்றும் பொருட்களும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் விரிவாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அவர் அணிந்திருந்த பழுப்பு நிற முழுக்கால் பேன்ட், நீல நிற அரைக்கால் பேன்ட், பெல்ட், இடுப்பில் கட்டப்பட்டிருந்த கருப்பு நிற பழைய கயிறு மற்றும் கழுத்தில் அணிந்திருந்த ருத்ராட்ச மாலை உள்ளிட்டவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
நீல நிற அரைக்கால் பேன்ட்டின் உட்புறத்தில் முன்பக்கமும், பின்பக்கமும் பழுப்பு நிறக் கறைகள் காணப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கறைகள் உள்ளிட்ட முக்கிய தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, மதுரை மண்டல தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும், இரு கைகளிலும் உள்ள நகங்களில் இருந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூக்கு, காதுகள், கண்கள், வாய்ப்பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்தும் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலகிருஷ்ணனின் இறப்புக்கான காரணத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவரது உடலில் இருந்து பல்வேறு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இரைப்பை மற்றும் அதன் உள்ளடக்கங்கள், சிறுகுடல் மற்றும் அதன் உள்ளடக்கங்கள், கல்லீரல் பகுதி, இரண்டு சிறுநீரகங்களின் பகுதிகள் மற்றும் ரத்த மாதிரிகள் இரசாயனப் பகுப்பாய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
மேலும் இதயம், இரண்டு நுரையீரல்களின் பகுதிகள், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள், கணையம், மண்ணீரல் மற்றும் மூளையின் திசு மாதிரிகள் திசுவியல் பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் நோயியல் துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இறப்புக்கான காரணம் என்ன?
பாலகிருஷ்ணன் உடல் பிரேத பரிசோதனை முடிவடைந்த நிலையில், இரசாயனப் பகுப்பாய்வு மற்றும் திசுவியல் பரிசோதனை முடிவுகள் கிடைத்த பின்னரே இறப்புக்கான காரணத்தைத் தீர்மானிக்க முடியும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, தற்போது வெளியாகியுள்ள பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை உடலில் காணப்பட்ட காயங்கள் மற்றும் உட்புற உறுப்புகளின் நிலையை விரிவாகப் பதிவு செய்துள்ளதே தவிர, இறப்புக்கான இறுதிக் காரணத்தை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
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புகார் அளிக்க வந்தவர் காவல் நிலையத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் ஒருபுறம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள காயங்கள் குறித்த விவரங்கள் இந்த வழக்கின் விசாரணையை மேலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாற்றியுள்ளன.