இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ்; சென்னையில் இன்று 36 விமான சேவைகள் ரத்து
படிப்படியாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தின் பிரச்சனைகள் முடிந்து, விமான சேவைகள் வழக்கம் போல இயங்க உள்ளதாக சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 11, 2025 at 4:01 PM IST
சென்னை: விமான நிலையத்தில் 10வது நாளாக இன்று புறப்பாடு, வருகை என இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸின் 36 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தில் விமானிகள் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் காரணமாக நாடு முழுவதும் கடந்த 10 நாட்களாக விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டு பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்திலும் கடந்த டிசம்பர் 1ம் தேதியில் இருந்து தினந்தோறும் அதிகப்படியான இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. மேலும், பல்வேறு பயணிகள் தங்கள் விமான கட்டணங்களை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்றும், மாற்று விமானங்களில் செல்ல ஏற்பாடு செய்யக்கோரியும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான கவுண்டர்களை சூழ்ந்து கொண்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில், நேற்று மட்டும் சுமார் 71 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சற்று குறைந்துள்ளன.
10வது நாளாக இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், பாட்னா, புனே, கொச்சி, கொல்கத்தா, கோவை ஆகிய உள்நாட்டு விமானங்களும், சிங்கப்பூர், பினாங்கு பகுதிகளுக்கு புறப்படும் 24 விமானங்களும், 12 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 36 விமான சேவைகள் மட்டும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
நேற்று அதிகப்படியான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயரும் என பயணிகள் அச்சத்தில் இருந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று விமான சேவை பாதி அளவாக குறைந்துள்ளதால், விமான கட்டணங்களில் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி வழக்கமான கட்டணங்களில் விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
|இதையும் படிங்க: விஜய் ஒரு நிலவு; ஆனால் சூரியன் என்றும் இருக்கும் - திமுகவில் இணைந்த விஜயின் முன்னாள் மேலாளர் செல்வகுமார் 'பஞ்ச் டயலாக்'
மேலும், கடந்த சில நாட்களாக குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்கு செல்லும் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அந்த பகுதிகளுக்கு வழக்கம் போல விமான சேவைகள் இயக்கப்படுவதால் பயணிகள் சிரமம் இன்றி பயணித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிப்படியாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தின் பிரச்சனைகள் முடிந்து, விமான சேவைகள் வழக்கம் போல இயங்க உள்ளதாகவும் சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.