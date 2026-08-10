ETV Bharat / state

சென்னையில் திடீர் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை: விமான சேவைகள் பாதிப்பு

மழையால் ஏற்பட்ட மோசமான வானிலை காரணமாக துபாய், இலங்கை, விசாகப்பட்டினம், ஹைதராபாத், மைசூர், மும்பை, கொல்கத்தா, பெங்களூரு, கொச்சி, புனே, ஹாங்காங் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வந்த விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் வட்டமடித்தன.

சென்னை விமான நிலையம் -கோப்புப்படம்
சென்னை விமான நிலையம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 11:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் திடீர் சூறைக்காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்ததால் விமான சேவைகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் வட கடலோர பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல சுழற்றி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகறது.

இந்நிலையில், இன்று இரவு (ஆக.10) சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை விமான நிலைய பகுதி, மீனம்பாக்கம், ஆலந்தூர், ஆதம்பாக்கம், கிண்டி, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சைதாப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் சூறைக்காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.

இதையும் படிங்க: உறுப்பினர் சேர்க்கையில் தனுஷ் நற்பணி மன்றம் தீவிரம் - ரசிகர்கள் உற்சாகம்

பலத்த மழை பெய்ததால் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமானங்கள் தரையிறங்குவதிலும் விமானங்கள் புறப்படுவதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மழையால் ஏற்பட்ட மோசமான வானிலை காரணமாக துபாய், இலங்கை, விசாகப்பட்டினம், ஹைதராபாத், மைசூர், மும்பை, கொல்கத்தா, பெங்களூரு, கொச்சி, புனே, ஹாங்காங் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வந்த விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் வட்டமடித்தன.

அதேபோல், சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர், துபாய், அபுதாபி, கொல்கத்தா, கொச்சி, பெங்களூர், டெல்லி, மும்பை, திருச்சி, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு புறப்பட வேண்டிய 14 விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.

மழை சற்று ஓய்ந்ததும் வானில் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்த 12 விமானங்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சென்னையில் தரையிறங்க தொடங்கின.

இந்த மழை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் 12 வருகை விமானங்கள், 14 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 26 விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டு ஏராளமான பயணிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர்.

TAGGED:

FLIGHT SERVICES
விமான சேவைகள்
சென்னை மழை
வானிலை
CHENNAI RAIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.