ராமநாதபுரம் அருகே கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - ஆந்திராவைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் நால்வர் உயிரிழப்பு
ராமநாதபுரம் அருகே 2 கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கோண்ட விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 9:35 AM IST
ராமநாதபுரம்: கீழக்கரை அருகே சாலையோரம் நின்றிருந்த ஐயப்ப பக்தர்களின் கார் மீது மற்றோரு கார் மோதிய விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் படுகாயமடைந்த 7 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் 5 பேர் ராமேஸ்வரம் நோக்கி காரில் சென்றுக் கொண்டிருந்தனர். இவர்கள் இன்று அதிகாலை ஓய்வு எடுப்பதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கடற்கரை சாலை கும்பிடுமதுரை அருகே சாலையோரம் காரை நிறுத்தியிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக அதிவேகமாக வந்த கீழக்கரையை திமுக நகர் மன்ற தலைவரின் கார் சாலையோரம் நின்றிருந்த ஆந்திர மாநில பதிவெண் கொண்ட கார் மீதி மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த 5 பேரில் 3 பேர் மற்றும் திமுக நகர் மன்ற தலைவரின் கார் ஓட்டுநர் என 4 பேர் சம்பவ இடத்திலே உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கீழக்கரை போலீசார், விபத்தில் படுகாயமடைந்த 8 பேரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில், ஆந்திர மாநில ஐயப்ப பக்தர் ஒருவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். அதன்படி, ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 5 பேரில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த 7 பேரில் இருவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக போலீசார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திர ராவ், அப்பாரோ நாயுடு, பண்டார சந்திரராவ், ராமர் மற்றும் கீழக்கரை திமுக நகர் மன்ற தலைவரின் கார் ஓட்டுநர் முஸ்தாக் அகமது ஆகியோர் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதிகாலையிலேயே ஆந்திர மாநில ஐய்யப்ப பக்தர்கள் கார் மீது மற்றோரு கார் மோதிய விபத்தில் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.