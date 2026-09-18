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உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிதி பகிர்வு குறித்து தமிழக அரசுக்கு விரைவில் பரிந்துரை - ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் தகவல்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வலுப்படுத்துவது மற்றும் நிதி பகிர்வு தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பில் இருந்து ஆலோசனைகளை பெற்று வருவதாக ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதீன்
ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 2:12 PM IST

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சென்னை: உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதி பகிர்வு, நிதி ஆதரங்களை பெருக்குவதற்கான வழிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அரசிற்கு பரிந்துரைக்கவுள்ளதாக ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவரும் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான அலாவுதீன் தெரிவித்தார்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வலுப்படுத்துவது மற்றும் நிதி பகிர்வு தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசின் ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தேசிய கருத்தரங்கம் சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசின் 14-வது நிதி ஆணையத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் கோவிந்தராவ் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

தமிழ்நாட்டின் 7-வது நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதின், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப்சிங் பேடி, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் முதன்மை செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் உள்ளிட்டோரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழ்நாடு அரசின் ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தேசிய கருத்தரங்கம்
தமிழ்நாடு அரசின் ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தேசிய கருத்தரங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதீன், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரி வருவாய் அதிகரித்தல் மற்றும் நிதி பகிர்வு அளிப்பது குறித்து பரிந்துரைகளை வழங்க ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

இந்த ஆணையம், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதி பகிர்வு, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்களுடைய நிதி ஆதரங்களை பெருக்குவதற்கான வழிகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சேவை வழங்கும் திறனை எப்படி மேம்படுத்துவது உள்ளிட்டவற்றை குறித்து ஆராய்ந்து பரிந்துரை வழங்கும்.

அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கருத்துருக்களை பெற்று வருகிறோம். ஏற்கனவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து கருத்துருக்களை பெற்றுள்ளோம். தேசிய அளவில் பிற மாநிலங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நிதி பகிர்வு எவ்வாறு உள்ளது என்பது குறித்தும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கும் முறை குறித்தும் ஆலோசனை செய்து வருகிறோம்” என்றார்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதி பகிர்வு குறித்து தமிழக அரசுக்கு விரைவில் பரிந்துரை - ஏழாவது மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் தகவல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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மேலும், ”இந்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் இந்தாண்டு இறுதியில் அரசிற்கு வழங்க உள்ளோம். அதனை அரசு நிதிநிலைக்கு ஏற்ப பரிசீலனை செய்து, மார்ச் மாதம் தெரிவிப்பார்கள். இறுதியாக அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் புதிய திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்படும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நிதி பெருக்கத்திற்கு ஊக்குவிக்கும் வகையில், சிறப்பாக செயலாற்றிய உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஊக்க நிதி வழங்குவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் பரிந்துரைக்கப்படவுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரி வசூல் குறித்து மாநில அரசு விளக்கம் அளித்தால், தாங்கள் வரியை வசூல் செய்வது எளிதாக இருக்கும் என உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கருத்துவதாக ஆணையத்தின் தலைவர் அலாவுதீன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SEVENTH STATE FINANCE COMMISSION
LOCAL BODIES GOVERNANCE
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதி
உள்ளாட்சி நிதி பகிர்வு
LOCAL BODIES FUND AND REVENUE

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