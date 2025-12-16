ETV Bharat / state

ஒரு ஊசி ரூ.2 லட்சம்: மரபணு குறைபாட்டால் அவதிப்படும் 7 வயது சிறுமி; மருத்துவ உதவி நாடி ஆட்சியரிடத்தில் தஞ்சம்!

ஒரு முறை ஊசி மருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் என 30 வாரத்துக்கு கடந்த ஆண்டு மட்டும் சுமார் ரூ.65 லட்சம் வரை கெசிகாவுக்காக செலவிட்டுள்ளனர்.

கெளசிகாவுடன் அவரின் உறவினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்தனர்.
கெளசிகாவுடன் அவரின் உறவினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்தனர். (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 16, 2025

காஞ்சிபுரம்: வாரத்துக்கு ஒரு முறை ரூ.2 லட்சம் மதிப்புள்ள ஊசி மருந்து என 30 வாரத்திற்கு ரூ.65 லட்சம் மருத்துவ உதவி கேட்டு 7 வயது சிறுமியின் பெற்றோர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தாயார் குளம் எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியை சேர்ந்த செல்வகுமார் சசிகலா தம்பதிக்கு 2017 ஆம் ஆண்டு திருமணம் முடிந்தது. பின், 2018-ஆம் ஆண்டில் அவர்களுக்கு கௌசிகா என்ற பெண் குழந்தை பிறந்தது.

கெளசிகாவின் நிலை குறித்து விவரித்த உறவினர் ராஜபாண்டியன் பேட்டி அளித்தார்.

பிறந்த கௌவுசிகா ஓராண்டு சீரான வளர்ச்சி பெற்று நன்றாக இருந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு முதல் அவரின் மூக்கு, கண், கல்லீரல் உள்பட பிற உடலுறுப்பு வளர்ச்சியில் மாறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து பெற்றோர்கள் உடனடியாக சென்னை எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு கெளசிகாவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மரபணு குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ளது என அதிர்ச்சியான தகவலை அளித்துள்ளனர்.

இதற்காக பல இடங்களில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்றும் குணமடையாத நிலையில், மீண்டும் எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிறுமியை கடந்தாண்டு சேர்த்துள்ளனர். அங்கு வாரம் ஒரு முறை ஊசி மருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் என 30 வாரத்துக்கு கடந்த ஆண்டு மட்டும் சுமார் ரூ.65 லட்சம் வரை கெசிகாவுக்காக செலவிட்டுள்ளனர். இதற்கு மருத்துவமனை வாயிலாக பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்கள் உதவியுள்ளன.

இந்த மருத்துவ சிகிச்சையால் சீராக இருந்த சிறுமிக்கு, மீண்டும் மரபணு தொடர்பான பிரச்சினை எழுந்துள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களாக மருத்துவ உதவி கிடைக்காமல், அவரின் உடலுறுப்புகள் மீண்டும் முறையான வளர்ச்சி இல்லாமல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், சிறுமிக்கு மூச்சு விடவே சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உறவினர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதன் காரணமாக, மீண்டும் 30 வாரங்களுக்கு சுமார் 65 லட்ச ரூபாய் மதிப்பில், கெளசிகாவுக்கு மருந்து ஊசி செலுத்த உள்ளனர். இந்த சூழலில், மகளின் செலவுக்கான நிதி ஆதாரத்தை ஏற்பாடு செய்து தங்களுக்கு உதவும்படி, அவரின் தந்தை செல்வகுமார், கெளசிகாவுடன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தித்து மனு அளித்துள்ளார்.

சிறுமி கெளசிகா பள்ளிப் படிப்பில் சிறந்து விழங்குபவர் என்று தெரிவித்துள்ள அவரின் பெற்றோர், தற்போது மருத்துவ உதவி கிடைக்காததால் ஏற்பட்ட உடல்நிலை மாற்றங்களின் காரணமாக, பள்ளியில் உள்ள சக மாணவர்களால் தங்கள் மகள் கிண்டல் கேலிக்கு ஆளாகி வருவதாக தங்கள் வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதனால், கெளசிகா இப்போது பள்ளிக்கு செல்வதை தவிர்த்து வருவதாகவும் அவர்கள் கூறினர். எனவே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அல்லது மத்திய சுகாதார துறை முன்வந்து குழந்தைக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் செய்து தர வேண்டும் என்று கெளசிகாவின் பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

