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நெஞ்சு வலியோடு வந்த நோயாளி; பாதியிலேயே நின்ற லிஃப்ட் - 7 பேரை பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்புத்துறையினர்

நெஞ்சுவலி காரணமாக சிகிச்சைக்கு வந்த நோயாளி லிஃப்டுக்குள் நீண்ட நேரம் சிக்கியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

லிஃப்டுக்குள் சிக்கியவர்களை பத்திரமாக மீட்கும் தீயணைத்துறை வீரர்கள்
லிஃப்டுக்குள் சிக்கியவர்களை பத்திரமாக மீட்கும் தீயணைத்துறை வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 10:05 PM IST

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தூத்துக்குடி: அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை லிஃப்டில் சிக்கிய நெஞ்சுவலி நோயாளி உட்பட 7 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.

தூத்துக்குடி கேம்ப்-1 பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமர் பாண்டியன். இவருக்கு திடீரென இன்று (செப்டம்பர் 6) நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அவரது குடும்பத்தினர் அழைத்துச் சென்றனர்.

அங்கு மருத்துவமனையின் 2 ஆவது மாடியில் உள்ள ஐசியூ (ICU) வார்டில் அனுமதிப்பதற்காக, மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் லிஃப்ட் மூலம் ராமரை அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக லிஃப்ட் பழுதடைந்து இரண்டு தளங்களுக்கு நடுவிலேயே நின்றுவிட்டது.

இதனால், நோயாளி ராமர் பாண்டியன், அவரது மகன், உறவினர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை பணியாளர்கள் மூன்று பேர் என மொத்தம் ஏழு பேர் லிஃப்டுக்கு உள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டனர். லிஃப்ட் பாதியிலேயே நின்றதால் பதறிபோன இவர்கள் உடனடியாக கத்தி கூச்சலிட ஆரம்பித்திருக்கின்றனர்.

சத்தம் கேட்டு வந்த மற்ற நோயாளிகளின் உறவினர்கள் சம்பவம் குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கும், தூத்துக்குடி தீயணைப்புத் துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், லிஃப்டுக்குள் சிக்கியிருந்தவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.

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இருப்பினும், இவர்களை மீட்பதில் சில மணி நேரம் தாமதம் ஆனதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது. குறிப்பாக, நெஞ்சுவலி காரணமாக சிகிச்சைக்கு வந்த நோயாளி லிஃப்டுக்குள் நீண்ட நேரம் சிக்கியதால் மருத்துவமனையில் ஒருவித பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த சம்பவத்துக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகமே காரணம் என நோயாளி ராமர் பாண்டியனின் மகன் அர்ஜுனன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "சுமார் ஒரு மணி நேரமாக லிஃப்டிற்குள் காத்துக் கொண்டிருந்தோம். உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை. எனது தந்தை உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சையில் உள்ளார். அவரை ஐசியூவில் அனுமதிப்பதற்காக அழைத்துச் சென்றபோது இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது" என ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.

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நெஞ்சுவலி சிகிச்சை
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