நேபாளத்திற்கு சென்ற மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த 7 பேர் பத்திரமாக உள்ளனர்: உறவினர்கள் தகவல்
'சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி' மூலம் நேபாளம் சென்ற 3 பேருந்துகளில், ஒரு பேருந்தில் இருந்த தமிழர்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், 2 பேருந்துகளில் சென்றவர்களின் நிலை குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க உறவினர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 27, 2026 at 9:59 PM IST
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் இருந்து நேபாளத்துக்கு ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்ட 7 பேர் பத்திரமாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நேபாளத்தில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், தமிழகம் உட்பட இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து அங்கு சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்ட பலர் சிக்கியுள்ளனர். இதில் பலர் மயமானதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தமிழகத்தில் இருந்து சென்றவர்களின் நிலை குறித்து அவ்வப்போது தகவல் வெளியாகி வருகிறது.
இதனிடையே தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம், நாகேஸ்வரன் தெற்கு வீதியில் உள்ள 'சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி' என்ற சுற்றுலா ஏற்பாட்டு நிறுவனம் மூலமாக 57 பேர் கடந்த 23 ஆம் தேதி 13 நாள் மானசரோவர் யாத்திரைக்கு புறப்பட்டனர்.
இவர்கள் 3 பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், நேபாளம்-சீனா இடையிலான ரசுவாகதி எல்லையின் வடகிழக்கே 20 கி.மீ தொலைவில், திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட கடும் சேதம் ஏற்பட்டது. இதில், சுற்றுலா சென்றவர்கள் ஒரு பேருந்தில் சென்றவர்கள் மட்டும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது.
மயிலாடுதுறையை சேர்ந்தவர்கள் மீட்பு
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இருந்து, மயிலாடுதுறை செட்டித்தெவைச் சேர்ந்த சிவஞானம், அபிராமி நகரைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி, கழுக்காணிமுட்டம் வ.உ.சி. நகரை சேர்ந்த புஷ்பலதா, பூம்புகார் பிரதான சாலை, தில்லை நகரைச் சேர்ந்த ரத்தினகுமார், பூங்குழலி, மாயூரநாதர் கோயில் கீழமடவிளாகத்தைச் சேர்ந்த மணிமேகலை, கூறைநாடு தோப்புத்தெருவைச் சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் ஆகிய 7 பேர் இந்த ஆன்மிக பயணத்தில் சென்றுள்ளனர். இதில், சிவஞானம் உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆவார்.
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இதனிடையே, பேரிடரில் இருந்து தப்பியவர்கள் என வெளியான புகைப்படத்தின் அடிப்படையில் ரத்தினகுமார், பூங்குழலி தம்பதியினர் மற்றும் தங்களது உறவினர்களான கனக சபை, ராதை தம்பதியினர் நாவூகபீர்தாஸ் விஜயலட்சுமி தம்பதியினர் மற்றும் மயிலாடுறையைச் சேர்ந்த புஷ்பலதா ஆகியோர் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக ரத்தினகுமார் மகள் சுகன்யா தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.
2 பேருந்துகளில் சென்றவர்களின் நிலை?
எஞ்சிய 2 பேருந்துகளின் நிலை தெரியவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு அனைவரையும் சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேதனையுடன் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.