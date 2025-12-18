ETV Bharat / state

தவெக விஜய் கூட்டத்திற்கு வந்த காவலர் உட்பட 7 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த, ஈரோடு காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை உதவி ஆய்வாளர் முத்துசாமி கூட்ட நெரிசல் காரணமாக மயங்கி விழுந்தார்.

தவெக விஜய் கூட்டத்திற்கு வந்து மயங்கிய காவலரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
ஈரோடு: தவெக விஜய் பரப்புரை கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த காவலர் உட்பட 7 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, 'மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி' என்ற பெயரில், தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று (டிச.18) ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள போலீசார் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 9 மணி முதலே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

இதற்காக, தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் 1,500 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர். அந்த வகையில், ஈரோடு காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை உதவி ஆய்வாளர் முத்துசாமி இன்று அதிகாலை முதலே விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

தவெக விஜய் பரப்புரை கூட்டத்திற்கு வந்து மயங்கிய நபர்களை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கும் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், கூட்ட நெரிசல் காரணமாக அவர் மயக்கி விழுந்தார். அதனைப் பார்த்த சக போலீசார், முத்துசாமியை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்போது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதே போல, தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தாராபுரத்தை சேர்ந்த உதயராஜ் என்பவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட வலிப்பால், அவர் மயக்கம் அடைந்தார். தவெக தொண்டர் படையை சேர்ந்த பவுன்சர் மற்றும் 2 தொண்டர்கள் என 3 பேர் மயக்கம் அடைந்த நிலையில், அவர்களும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், நசியனூர் பகுதியில் நடைபெற்ற வாகன விபத்தில் சிக்கி 2 தவெக தொண்டர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதே போல் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் முடிந்து வீடு திரும்பும் போது வாகனத்தில் சென்ற கொடுமுடியை சேர்ந்த ஒரு தவெக தொண்டர் வாகன விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது வரை சப் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 7 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களது சிகிச்சையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாக மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

