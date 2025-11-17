ETV Bharat / state

ஃபிரைட் ரைஸ் தர தாமதமானதால் ஹோட்டலை சூறையாடிய கும்பல்; அதிகவைக்கும் வீடியோ காட்சிகள்

திருப்பூரில் உணவகத்தை சேதப்படுத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நபர் மீது பத்துக்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் இருப்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ஃபிரைட் ரைஸ் தர தாமதமானதால் ஹோட்டலை சூறையாடிய கும்பல்
ஃபிரைட் ரைஸ் தர தாமதமானதால் ஹோட்டலை சூறையாடிய கும்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 2:09 PM IST

திருப்பூர்: உணவகத்தில் ஃபிரைட் ரைஸ் தர தாமதமானதால் உணவகத்தை சேதப்படுத்தி ஊழியர்களை தாக்கிய வழக்கில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 6 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

வீரபாண்டி காவல் நிலையம் அருகே பாலு என்பவர் ’பெப்ஸ்’ என்ற பெயரில், கடந்த பத்து வருடங்களாக உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த ஞாயிறன்று, மாலை இந்த கடைக்கு உணவு அருந்துவதற்கு வீரபாண்டி பகுதியைச் சேர்ந்த கௌதம் என்பவர் சென்றுள்ளார். கடையில் அவர் ப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் செய்து காத்திருந்த நிலையில், தனக்கு பிறகு வந்தவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டதாகவும் தனக்கு உணவு வழங்கவில்லை என கௌதம் உணவகத்தில் இருந்த ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த கௌதம் தனது நண்பர்களை செல்போன் மூலமாக அழைத்து உள்ளார். இதனை தொடர்ந்து கௌதமின் நண்பர்கள் ஆறு பேர் உணவகத்திற்கு வந்த நிலையில், கண்ணாடிகளை உடைத்து, சமையல் காரரையும், உணவக காசாளரையும் தாக்கியுள்ளனர். மேலும் அருகில் இருந்த குக்கர் மூடியை எடுத்து தாக்கியதில் காசாளர் ஜாஹிரின் முகம் மற்றும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

ஃபிரைட் ரைஸ் தர தாமதமானதால் ஹோட்டலை சூறையாடிய கும்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு இருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் கடை ஊழியர்கள் சேர்ந்து கௌதமை பிடித்தனர். மேலும் அங்கு வந்த கௌதமின் நண்பர்கள் 6 பேரும் தப்பி ஓடிய நிலையில், வீரபாண்டி காவல்துறையினரிடம் கௌதமை ஒப்படைத்தனர். உணவகத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் கௌதம் மீது பத்துக்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் இருப்பது தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: கர்நாடக அரசு நெய்யில் கலப்படம்: திருப்பூர் ஆலைக்கு சீல்; 4 பேர் கைது!

இதனைத்தொடர்ந்து உணவகத்தை சேதப்படுத்தியது, அங்கிருந்த ஊழியர்களை தாக்கியது, ரத்த காயம் ஏற்படுத்தியது மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவித்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் கௌதமை கைது செய்தனர். மேலும் உணவகம் மற்றும் உணவக ஊழியர்களை தாக்கிய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி திருப்பூர் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

