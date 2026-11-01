மீன்பிடிக்க சென்ற தமிழக மீனவர்கள் 7 பேரை கைது செய்தது இலங்கை கடற்படை
கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை உடனடியாக மீட்டுக் கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 7:42 PM IST
ராமேஸ்வரம்: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 7 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த 5 நாட்களாக மீன்பிடிக்க செல்லாத மீனவர்கள், நேற்று அனுமதி சீட்டு பெற்று மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் சென்றனர்.
இந்நிலையில், கச்சத்தீவு மற்றும் தலைமன்னார் இடையே அவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, இன்று அதிகாலை இலங்கை கடற்படையினர் அங்கு ரோந்து வந்துள்ளனர்.
பின்னர், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி பிளாசியஸ், அழகு பாண்டி, அந்தோணி பிச்சை, ரபீன், நெல்சன், அருளானந்த சேவியர், சகாய ஆனந்த் ஆகிய 7 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களின் விசைப்படகையும் இலங்கை கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள், மன்னார் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். அங்கு நீதிபதியின் வீட்டில் அவர்களை ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர்ச்சியான கைது நடவடிக்கையால், ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு, தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், உரிமையையும் மீட்டெடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதனிடையே, கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை உடனடியாக மீட்டுக் கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.