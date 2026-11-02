ஊழியர்களின் அலட்சியம்: எல்லையை தாண்டி 6 கி.மீ ஓடி தடம்புரண்ட ரயில் பெட்டிகள் - கேட் கீப்பரால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு
முக்கிய ரயில்வே சந்திப்பில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம், ரயில்வே ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 11:34 AM IST
திருப்பத்தூர்: ரயில்வே ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால் யார்டு எல்லையைத் தாண்டி 6 கி.மீ. பயணித்த 7 காலி சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திலுள்ள ரயில் பெட்டிகள் பழுதுபார்க்கும் யார்டில், 7 காலி சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றை வேறு இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்துவதற்காக ரயில்வே ஊழியர்கள் என்ஜின் மூலம் தள்ளியிருக்கின்றனர். ஆனால், அவற்றை முறையாகக் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தத் தவறிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், அந்த 7 காலி சரக்கு ரயில் பெட்டிகளும் தண்டவாளத்தில் வேகமாக நகர்ந்து, யார்டு எல்லையைத் தாண்டி சுமார் 6 கி.மீ. பயணித்தன. பின்னர், தாமலேரிமுத்தூர் பகுதியில் பெங்களூரு - ஜோலார்பேட்டை பிரதான ரயில் வழித்தடத்தில் தடம் புரண்டு நின்றன.
இந்த நிகழ்வால் அப்பகுதியில் பெருமளவிலான சத்தம் ஏற்பட்டது. இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரயில்வே கேட் கீப்பர், உடனடியாக ரயில்வே அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்தார். அதன்பேரில், ரயில்வே அதிகாரிகள் அபாய எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பி, பெங்களூருவில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை நோக்கி வந்த ரயில்களை ஆங்காங்கே நிறுத்துமாறு அறிவுறுத்தினர்.
தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ரயில்வே ஊழியர்கள், தடம் புரண்ட 7 காலி சரக்கு ரயில் பெட்டிகளையும் அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கேஸ் வெல்டிங் மூலம் பெட்டிகளின் இணைப்புகளைத் துண்டித்து, ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் அவற்றை தண்டவாளத்திலிருந்து கீழே தள்ளி வழித்தடத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தனர்.
ரயில்வே ஊழியர்களின் கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட இந்தச் சம்பவத்தால், பெங்களூரு - சென்னை இடையே இயக்கப்படும் ரயில்களின் போக்குவரத்தில் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டது. மேலும், பல மணி நேர தாமதத்திற்குப் பின்னரே ரயில்கள் புறப்படும் சூழல் உருவானதால், பயணிகள் பெரும் சிரமங்களுக்கு உள்ளாகினர். அதேநேரம், நல்வாய்ப்பாக கேட் கீப்பர் உரிய நேரத்தில் தகவல் அளித்ததால், பெரும் ரயில் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
முக்கிய ரயில்வே சந்திப்பில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம், ரயில்வே ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய ரயில்வே யார்டு
குறிப்பாக, ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலைய சந்திப்பு மொத்தம் 16 ரயில் தடங்களைக் கொண்ட முக்கிய ரயில்வே சந்திப்பாகும். மேலும், ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய ரயில்வே யார்டைக் கொண்டதாகவும் அது அறியப்படுகிறது.
இத்தகைய ரயில்வே யார்டில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியிருப்பது ரயில் பயணிகள் மத்தியில் பெருத்த அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.