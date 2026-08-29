கோவையில் அடுத்தடுத்து வெடித்த 7 சிலிண்டர்கள் - 40 தகரக் கொட்டகைகள் தீயில் எரிந்து சேதம்
பீளமேடு, கோவை தெற்கில் இருந்து 4 தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
Published : August 29, 2026 at 6:21 PM IST
கோவை: நவ இந்தியா பகுதியில் அடுத்தடுத்து 7 சமையல் சிலிண்டர்கள் வெடித்ததில் 40 தகரக் கொட்டகைகள் எரிந்து நாசம் அடைந்தன. நல்வாய்ப்பாக உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
கோவையில் உள்ள நவ இந்தியா பகுதியில், வடமாநிலத்தை சேர்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், தற்காலிக குடியிருப்புகள் அமைத்து தங்கியுள்ளனர். அங்கு தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்றின் சார்பில், 40-க்கும் மேற்பட்ட தகரக் கொட்டகைகள் அமைக்கப்பட்டு, அவற்றில் 500-க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர். இன்று வழக்கம் போல் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பணிக்குச் சென்றிருந்த நேரத்தில், அவர்கள் தங்கியிருந்த ஒரு கொட்டகையில் வைக்கப்பட்டு இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் திடீரென வெடித்துச் சிதறி தீப்பற்றியது.
இந்தத் தீ அடுத்தடுத்த கொட்டகைகளுக்கும் பரவியதால், அங்கு வைக்கப்பட்டு இருந்த மேலும் 6 சிலிண்டர்கள் வரிசையாக வெடித்துச் சிதறின. இதையடுத்து, அங்கு தங்கியிருந்த ஓரிரு தொழிலாளர்களும் உடனடியாக வெளியேறினர். மொத்தம் 7 சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்ததால் தீ பரவி, அப்பகுதி முழுவதும் அடர்ந்த புகை மண்டலமாக மாறியது. மேலும், விபத்து நடந்த இடத்தை நெருங்க முடியாத அளவுக்கு தீ கொழுந்து விட்டு எரிந்தது.
விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்தவுடன் பீளமேடு மற்றும் கோவை தெற்கு தீயணைப்பு நிலையங்களைச் சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள், 4 தீயணைப்பு வாகனங்களில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். தண்ணீரை பீய்ச்சி அடைத்து, பல மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இந்த விபத்தில் வடமாநிலத் தொழிலாளர்களின் உடைகள், அவர்கள் வைத்திருந்த பொருட்கள் எரிந்து சேதம் அடைந்தன. விபத்து நடந்த நேரத்தில் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் வேலைக்குச் சென்று விட்டதாலும், அங்கிருந்த ஒரு சிலரும் உடனடியாக வெளியேறியதாலும் நல்வாய்ப்பாக உயிர்ச்சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. இதை காவல் துறையினரும், தீயணைப்புத் துறையினரும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர்.
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ஒரே நேரத்தில் 7 சிலிண்டர்கள் வெடித்துத் தகரக் கொட்டகைகள் தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம், கோவை நவ இந்தியா பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.